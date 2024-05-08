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السعودية تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة التأشيرات الإلكترونية

أضيفت ثلاث دول جديدة إلى القائمة المؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى منافذها الدولية. هذه الدول هي: كومنولث جزر البهاما، بربادوس، وغرينادا.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة عن تسهيلات جديدة في إجراءات الزيارة إلى المملكة، حيث تمت إضافة ثلاث دول جديدة إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة إلكترونياً أو عند الوصول لأحد منافذها الدولية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مميزة، وتعزيز الترحيب بالعالم، حيث تم تحديث قائمة الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة بإضافة كومنولث جزر البهاما، بربادوس، وغرينادا.

وبحسب التفاصيل المُعلنة، فإن التأشيرة الممنوحة لمواطني تلك الدول ستكون بصلاحية سنة واحدة، وستُمنح لعدة سفرات، مع إمكانية الإقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر خلال العام.

ويمكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة السعودية الرقمية في المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن حاملي جنسية هذه الدول يمكنهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة عند الوصول إلى أحد منافذ المملكة، وأن التأشيرة تخول للسياحة، العمرة، الأعمال، زيارة الأقارب والأصدقاء، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمدة الإقامة المحددة وتجنب التأخير في المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة لتفادي العقوبات.

كما أكدت الوزارة على أن تأشيرة الزيارة لا تخول لحاملها العمل مقابل أجر، أو أداء مناسك العمرة خلال موسم الحج، داعيةً إلى الامتثال للقوانين والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...