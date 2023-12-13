بعد 8 سنوات من التوقف.. الإيرانيون إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

نقلت وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن الإيرانيين سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة للمرة الأولى منذ عام 2016، عبر رحلات منتظمة اعتبار من 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقالت وكالة “أنباء فارس” إن المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين ستسافر إلى مكة المكرمة الثلاثاء المقبل، ليتبعها رحلات جوية متعددة ستنطلق من 10 مطارات في كافة أنحاء الجمهورية الإسلامية باتجاه الحرم.

وعادت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في آذار/مارس المنصرم، بعد وساطة صينية.

ومنذ عام 2016 يؤدي الإيرانيون فريضة الحج فقط بموجب حصص محددة، ولا يتمكنون من الذهاب للعمرة.

ووفقاً لوكالة “رويترز” فإن هذه الخطوة هي في سياق الانفتاح بين البلدين على إعادة السياحة غير الدينية بين البلدين برحلات جوية تربط عاصمتيهما.

وتوقعت “وكالة فارس” أن يسافر قرابة 70 ألف معتمر إيراني إلى السعودية بحلول نهاية شباط/فبراير المقبل.