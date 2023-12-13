فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياحةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربية

بعد 8 سنوات من التوقف.. الإيرانيون إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

ذكرت تقارير إعلامية أنه بات بإمكان الإيرانيين الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة

فريق التحرير by فريق التحرير
بعد 8 سنوات من التوقف.. الإيرانيون إلى السعودية لآداء مناسك العمرة

نقلت وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن الإيرانيين سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة للمرة الأولى منذ عام 2016، عبر رحلات منتظمة اعتبار من 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقالت وكالة “أنباء فارس” إن المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين ستسافر إلى مكة المكرمة الثلاثاء المقبل، ليتبعها رحلات جوية متعددة ستنطلق من 10 مطارات في كافة أنحاء الجمهورية الإسلامية باتجاه الحرم.

وعادت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في آذار/مارس المنصرم، بعد وساطة صينية.

ومنذ عام 2016 يؤدي الإيرانيون فريضة الحج فقط بموجب حصص محددة، ولا يتمكنون من الذهاب للعمرة.

ووفقاً لوكالة “رويترز” فإن هذه الخطوة هي في سياق الانفتاح بين البلدين على إعادة السياحة غير الدينية بين البلدين برحلات جوية تربط عاصمتيهما.

وتوقعت “وكالة فارس” أن يسافر قرابة 70 ألف معتمر إيراني إلى السعودية بحلول نهاية شباط/فبراير المقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...