الإمارات.. أول مقصد للسياحة الصينية

جاءت الإمارات العربية المتحدة كأول مقصد للسياحة الصينية أثناء عطلة عيد العمال، وفق مسح قطاع السياحة الصيني الذي أجرته خدمة بلومبرغ إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية.

ويعكس هذا الإقبال نجاح جهود الصين لتعزيز العلاقات السياحية مع دول الشرق الأوسط التي تعتبر جزءا من مبادرة الحزام والطريق.

واعتبارًا من أوائل أبريل، تراجعت حجوزات الرحلات الخارجية لقضاء عطلة مايو التي تستمر أسبوعًا في الصين عن مستويات عام 2019 بنسبة 13٪ فقط، وفقًا لشركة Dragon Trail، وشملت أماكن مثل الإمارات ومصر.

وتوقعت أكاديمية السياحة الصينية أن يصل عدد السائحين الصينيين العالميين إلى 130 مليونًا في عام 2024، أي 84% من المستويات قبل ظهور فيروس كورونا. وفي عام 2019، أنفق حوالي 155 مليون مسافر صيني 253 مليار دولار أمريكي في الخارج.

وتشمل الوجهات التي تنازلت عن إجراءات التأشيرة للمواطنين الصينيين أو التي تقدم تأشيرات إلكترونية عند الوصول، سنغافورة وماليزيا وتايلاند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المتوقع أن تقود الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن انتعاش السياحة الصينية، كما تقول ألينا شيانغ، المتخصصة في الصين كرئيسة ومديرة تنفيذية لشركة East West Marketing.

وتعد أستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ونيوزيلندا وتركيا وقطر ومصر من بين الوجهات التي تتجاوز قدرات الطيران مع الصين مستوياتها قبل الوباء، وفقًا لبيانات إدارة الطيران المدني الصينية.

رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الجائحة، لم تتعافى صناعة السياحة والسفر في أغلب مناطق العالم من الضربة المؤلمة التي وجهتها هذه الجائحة لها. بينما شكلت الصين نقطة مضيئة في هذه الصورة القاتمة، بعد أن عادت أعداد السائحين الصينيين الذين سافروا إلى الخارج خلال عطلة عيد العمال التي ارتبطت بالعطلة الأسبوعية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتشمل الوجهات التي تنازلت عن إجراءات التأشيرة للمواطنين الصينيين أو التي تقدم تأشيرات إلكترونية عند الوصول، سنغافورة وماليزيا وتايلاند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تقود الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن انتعاش السياحة الصينية، كما تقول ألينا شيانغ، المتخصصة في الصين كرئيسة ومديرة تنفيذية لشركة East West Marketing.

في الوقت نفسه يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة عامًا قياسيًا للسفر والسياحة في عام 2024، وصول قيمة المساهمة الاقتصادية العالمية للقطاع إلى 11.1 تريليون دولار.

وخلال العطلة الأسبوعية الممتدة منذ 27 أبريل الماضي وحتى 5 مايو الحالي اقترب عدد الرحلات الخارجية من الصين بشدة إلى مستويات 2019 حيث سجلت حوالي 93% من هذه المستويات بحسب تحليل مؤشرات السفر وبيانات مؤسسة فوروارد كيز للاستشارات التي عكست أن الإقبال على حجز الرحلات السياحية الخارجية في اللحظة الأخيرة جاء أسرع من التوقعات بناء على مبيعات تذاكر السفر في أول أبريل.

وتشير هذه البيانات إلى جانب بيانات مسح قطاع السياحة الصيني الذي أجرته خدمة بلومبرغ إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية، إلى ازدهار الطلب الصيني على السفر، رغم المخاوف من آثار ضعف أداء الاقتصاد الصيني على ثقة المستهلكين وإنفاقهم.

وقام المسافرون الصينيون في عام 2019 بحوالي 170 مليون رحلة خارجية وأنفقوا ما يعادل 14% من إجمالي إيرادات حركة السياحة العالمية، وفقا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة. كان المحللون يتوقعون استقرار معدل نمو السياحة في الصين خلال العام الحالي، في حين يتوقع البعض عودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2025.

وتشير مؤشرات عديدة إلى تزايد قوة تعافي السياحة الصينية. وتتوقع خدمة بلومبرغ إنتليجانس وصول عدد رحلات الطيران الدولية من بر الصين الرئيسي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام الحالي، بعد البداية القوية للربع الأول من العام.

إضافة إلى ازدهار حركة السفر المحلية، وخلال الربع الأول وصل عدد الرحلات الداخلية إلى أكثر من 1.4 مليار رحلة بزيادة نسبتها 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي بحسب تلفزيون الصين المركزي.

ورغم ذلك فالصورة ليست مشرقة تماما، وهناك مخاطر كامنة يمكن أن تهدد التعافي الكامل لحركة الطيران الدولية من السوق الصينية وعودتها إلى مستويات 2019.

وتعتبر دول آسيا ومنها ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا في مقدمة المستفيدين من ارتفاع عدد السائحين الصينيين، بحسب بيانات فوروارد كيز.