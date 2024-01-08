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الإمارات سادسة.. ما هي وجهات السفر الأكثر شعبية في 2024؟

تعتبر دولة الإمارات مقصداً سياحياً للعديد من الزوار من شتى أنحاء العالم، وقد أظهرت بيانات موقع “airbnb” أنها تحتل المركز السادس بين الوجهات الأكثر شعبية

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

كشف موقع “airbnb” المتخصص بالحجوزات الفندقية والسياحية والإقامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المراتب الأولى ضمن قائمة الوجهات الأكثر شعبية نسبة للبحث والحجوزات المسبقة للأشهر التسعة الأولى من العام الجديد 2024.

واحتلت الإمارات المركز السادس في اللائحة التي أعدها الموقع في الدراسة التي أعدها تحت عنوان “حب التجوال حول العالم” وكانت الدولة العربية الوحيدة في قائمة العشر الأوائل.

وتصدرت اليابان اللائحة، أمام تايوان وألبانيا وجاءت سنغافورة في المرتبعة الرابعة وبعدها فنلندا.

وفي ما يلي لائحة الدول العشرة الأوائل:

  1. اليابان
  2. تايوان
  3. ألبانيا
  4. سنغافورة
  5. فنلندا
  6. الإمارات
  7. كوراساو
  8. أروبا
  9. تايلاند
  10. غواتيمالا

وعلى صعيد المدن جاء الترتيب كما يلي:

  1. إنديانابوليس، الولايات المتحدة
  2. وارسو، بولندا
  3. أوساكا، اليابان
  4. كيوتو، اليابان
  5. بوينس آيرس، الأرجنتين
  6. مراكش، المغرب
  7. سلفادور، البرازيل
  8. باريس، فرنسا
  9. دوسلدورف، ألمانيا
  10. بويرتو ديل كارمن، جزر الكناري، إسبانيا
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...