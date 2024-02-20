الإمارات تستقبل 28 مليون نزيل في فنادقها خلال 2023

شهد قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عاماً استثنائياً في عام 2023، حيث استقبلت فنادق الدولة 28 مليون نزيل، بزيادةٍ بلغت 11% عن عام 2022، محققةً بذلك أعلى عددٍ من النزلاء في تاريخ الدولة

ويُعزى هذا النجاح إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الإماراتية في سبيل تطوير البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ممّا جعل من الإمارات وجهةً مثاليةً لقضاء العطلات والاستجمام.

وتنوعت جنسيات النزلاء بين مختلف دول العالم، حيث احتلت دول الخليج العربي المرتبة الأولى، تلتها دول أوروبا وشرق آسيا.

ولعبت الفعاليات والمهرجانات الدولية التي استضافتها الإمارات خلال العام دورًا هامًا في جذب المزيد من الزوار، مثل معرض إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022، ممّا عزز من مكانة الإمارات كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ رائدةٍ.

وتُعدّ هذه النتائج إنجازًا هامًا لقطاع السياحة في الإمارات، ممّا يُؤكد على قدرة القطاع على تجاوز التحديات وتحقيق النمو المستدام.

وتُشير هذه النتائج إلى ثقة السيّاح العالميين في الإمارات واختيارها كوجهةٍ مثاليةٍ لقضاء العطلات والاستجمام.

وتُؤكد هذه الأرقام على التزام الإمارات بتطوير قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتُبشر هذه النتائج بمستقبلٍ واعدٍ لقطاع السياحة في الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتُشير هذه الزيادة إلى تنوع مصادر الدخل في الإمارات العربية المتحدة واعتمادها على قطاعاتٍ غير نفطيةٍ مثل السياحة.

وتُؤكد هذه النتائج على قدرة الإمارات على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتُبشر هذه النتائج بمستقبلٍ أكثر ازدهارًا للاقتصاد الإماراتي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة نموذجًا يُحتذى به في مجال تطوير قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتُؤكد هذه النتائج على مكانة الإمارات كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ رائدةٍ تُقدم تجربةً فريدةً للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتُبشر هذه النتائج بمستقبلٍ واعدٍ لقطاع السياحة في الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتُشير هذه الإنجازات إلى قدرة الإمارات على التكيف مع التغيرات العالمية وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

وتُؤكد هذه النتائج على ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الإماراتي وبيئة الاستثمار الجاذبة التي توفرها الدولة.

وتُبشر هذه النتائج بمستقبلٍ أكثر ازدهارًا للاقتصاد الإماراتي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة نموذجًا يُحتذى به في مجال التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتُؤكد هذه النتائج على مكانة الإمارات كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ في مختلف المجالات وتُبشر بمستقبلٍ أكثر إشراقًا للبلاد.