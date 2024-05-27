الإمارات تتصدر مؤشر تنمية السياحة والسفر إقليمياً وتتقدم عالمياً

أظهرت نتائج مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع السياحة والسفر، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً، محققة تقدماً بسبع مراكز مقارنة بعام 2019.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة التي وضعت الدولة في مكانة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية.

وأشار إلى أن هذا النجاح يدعم تحقيق أهداف “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة بحلول العقد المقبل.

وتوقع نمواً متزايداً للقطاع السياحي في الدولة خلال عام 2024، مدفوعاً بالمشاريع والمبادرات السياحية الرائدة والبنية التحتية المتطورة والخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها الدولة. مؤكدًا على استمرار الجهود الوطنية في تطوير السياسات السياحية المرنة وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع “رؤية نحن الإمارات 2031”.

من جانبها، أشادت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بنجاح الدولة في تعزيز مكانتها كوجهة سفر جاذبة وآمنة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة استراتيجية عمل فعالة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

وأضافت أن نتائج التقرير تؤكد استمرار الإمارات في ترسيخ تنافسيتها في قطاع السياحة، حيث تصدرت الدولة المشهد العالمي في مؤشرات توفير وشمولية بيانات السفر والسياحة، ومؤشر السياسات والظروف الممكنة للسفر والسياحة.