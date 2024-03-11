فريق التحرير by فريق التحرير

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الإجازات الباردة الأكثر رواجا 2024.. وداعا للشواطئ المشمسة

ارتفعت شعبية الإجازات الباردة، وأصبحت الأكثر رواجا 2024، بينما فقد الذهاب للشواطئ المشمسة بريقه.

فريق التحرير by فريق التحرير
عرض المغرب

في الوقت الذي تزايدت فيه شعبية الإجازات الباردة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، بدأ الاتجاه التقليدي الذي يتمثل في قضاء العطلة الصيفية على ضفاف أحد الشواطئ والاستمتاع بأشعة الشمس، في فقدان بريقه شيئا فشيئا.

يقول خبراء السفر إن العطلات الصيفية (الإجازات الباردة) في المناخات الباردة، مثل القطب الشمالي أصبحت أكثر شعبية، حيث يلجأ الناس إلى “الاسترخاء” لتجنب درجات الحرارة القياسية، وفقا لموقع أكسيوس.

الإجازات الباردة الأكثر رواجا الآن

الإجازات الباردة الأكثر رواجا الآن.. وداعا للشواطئ المشمسة

على الرغم من الاسم المثير للدهشة، فإن “التبريد” يمكن أن يعيد تشكيل صناعات السفر والمنتجعات، وكذلك الاستثمارات العقارية، حيث يغير تغير المناخ المكان الذي يختار الناس الترفيه فيه.

صنفت Condé Nast Traveler ، الوجهات الأكثر برودة، أحد “أكبر اتجاهات السفر المتوقعة في عام 2024“، مشيرة إلى أن موجات الحر تجعل العطلات الصيفية في النرويج (الإجازات الباردة)، تبدو أكثر جاذبية من تلك الموجودة في صقلية، أو جنوب فرنسا.

الإجازات الباردة الأكثر رواجا الآن.. وداعا للشواطئ المشمسة

وهو ما يعيد تشكيل قطاع السفر ويدفع بالاستثمارات العقارية إلى تشييد المزيد في الأماكن الباردة، ويحث على التكيف على مستوى الصناعة ككل لتلبية الأذواق المتغيرة للمسافرين.

وقالت المجلة إن حجز السفر في “الوجهات المعتدلة” له أيضًا ميزة كون المدن “أقل ازدحامًا” (ربما في الوقت الحالي فقط).

وأصبحت أيسلندا، وفنلندا، واسكتلندا، المشهورة بالفعل بالسفر الصيفي، أكثر شعبية، كم أن دول البلطيق آخذة في الصعود أيضا.

وداعا للشواطئ المشمسة مع ارتفاع الحرارة القياسي

الإجازات الباردة الأكثر رواجا الآن.. وداعا للشواطئ المشمسة

 وتقود التغير الجوهري في أنماط السياحة، الشعبية المدفوعة بالتغير المناخي، إذ أصبح المسافرون أكثر تقبلا لاحتمالية الأمطار، مقارنة بارتفاع الحرارة القياسي وصولا إلى خطر احتراق الغابات، وفقا لما ذكره موقع كوندي ناست ترافلر.

شهد الطلب على وجهات القطب الشمالي خلال عام 2023، ارتفاعا ضخما بنسبة 235% على أساس سنوي، وفق بيانات شركة السياحة البريطانية إيجلو كروز.

ومع فتح الاحتباس الحراري العالمي ممرات شحن جديدة في القطب الشمالي، ومع قلق علماء المناخ، تتكاثر الشركات التي تقدم رحلات بحرية قطبية، وتتميز برحلات ممتعة إلى أماكن نائية مثل سفالبارد (الأرخبيل النرويجي) وجزيرة بافين في كندا.

هل الإجازات الباردة تمثل خيارا مستداما؟

الإجازات الباردة الأكثر رواجا الآن.. وداعا للشواطئ المشمسة

دائما ما تأتي سياحة “البرودة” مصحوبة بمخاطر مناخية خاصة به، بما في ذلك حقيقة أن زيادة حركة الشحن، والقوارب السياحية في القطب الشمالي من المرجح أن تسبب المزيد من الأضرار البيئية.

رغم ذلك، كانت أفضل وجهات السفر في عام 2023 هي باريس، ودبي، ومدريد، وطوكيو، وأمستردام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق يورومونيتور إنترناشيونال.

تتوقع Condé Nast Traveller أيضًا أننا سنقوم بالمزيد من تبادل المنازل، والسياحة الحدودية، والغوص البيئي، و”السفر عبر الإنترنت”، حيث يذهب الأجداد في رحلات مع أحفادهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...