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من الصحراء إلى الواجهة العالمية: كيف أصبحت مدينة العُلا السعودية وجهة مفضلة للسياحة؟

تسعى العٌلا لتكون مركزاً سياحياً متميزاً طوال العام، متحلياً بتراثها الثري وثقافتها المتنوعة، مع التركيز على التنافسية والتطوير المستمر.

فريق التحرير by فريق التحرير

في ميدياثون الحج والعمرة بالرياض، كشف عبدالله آل هيضه، مدير المركز الإعلامي بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا، عن تحول مفهوم العُلا كوجهة سياحية موسمية إلى وجهة مستدامة على مدار العام.

ألقى آل هيضه الضوء على تحول جذري في نهج التسويق والترويج لمنطقة العُلا. قائلاً: “لم تكن ولن تكون العلاء وجهة موسمية،” مؤكدًا، إن موسم “العُلا” ليس موسما واحدا فقط، و هدفنا هو جعلها وجهة متواجدة ونشطة طوال العام”.

وقال خلال جلسة “كيف نسوق للمدن”، “رؤيتنا تنص على جعل العُلا وجهة عالمية للتراث والثقافة والفنون والرياضة أيضا، وأن كل التحديات التي واجهناها كانت جزءاً من الرحلة نحو النجاح.”

وأوضح آل هيضه أن العمل على تحقيق هذه الرؤية تضمن الاستثمار في مجموعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات الزوار، بما في ذلك إنشاء مطار العُلا الدولي.

كما أكد، على التكامل والتنافسية بين مختلف القطاعات في العلا، مشيراً إلى أن الهيئة الملكية تعمل وفق الرؤى والخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن العٌلا تمكنت من الحصول على تصنيف من اليونسكو لثلاث مواقع، ما يجعلها المدينة السعودية الوحيدة التي تحظى بهذا التميز. ولفت أيضاً إلى فوز العلا بعدة جوائز على مستوى السياحة والثقافة.

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فريق التحرير

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