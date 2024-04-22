“اكتشف نيوم”.. تستعرض فرص الاستثمار أمام قادة أعمال هونغ كونغ

استعرضت جولة “اكتشف نيوم” السعودية، أمام مجتمع الأعمال، والمال، ورؤساء الشركات الكبرى، في هونغ كونغ، فرص الاستثمار، والشراكات، كما سلطت الضوء على الإنجازات، وآخر التطورات في المشاريع،

وبهذه الجولة، اختتمت قيادة “نيوم“، جولات “اكتشف نيوم” التعريفية في الصين، وذلك بعد جولتيها الناجحتين في بكين، وشنغهاي، والتي حضرهما أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة منهما.

عرض “اكتشف نيوم.. مستقبل يبتكره التصميم”

وشهدت الجولة، عرضاً خاصاً بعنوان “اكتشف نيوم.. مستقبل يبتكره التصميم”، حيث قُدم خلاله تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز مشاريع منطقة نيوم.

وشملت التجربة، استعراض مدينة “ذا لاين”، التي تمتد بطول 170 كليومتر، ويجري بناؤها حالياً، وسوف تشكل مستقبل الحياة الحضرية، ومدينة “أوكساچون”، التي تقدم تعريفا جديدا للمدن الصناعية التقليدية، ومدينة “تروجينا”، التي تعتبر وجهة نيوم للسياحة الجبلية، ومدينة “سندالة“، التي تعتبر وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، وستبدأ الترحيب بالجمهور في وقت لاحق من العام الحالي.

وأقيمت الجولة، بالشراكة بين إدارة مدينة “نيوم، و”مكتب مبادرة الحزام والطريق”، تحت إشراف “مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية“، في مدينة هونغ كونغ.

“نيوم” تتطلع لتعزيز التعاون مع مستثمري هونغ كونغ

وقال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم، لقد ناقشنا مع قطاع الأعمال، ورؤساء الشركات، في هونغ كونغ، مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركاتهم”، وأطلعناهم على إنجازات “نيوم” الملموس ضمن مشاريعنا، وقطاعاتنا المختلفة.

وأضاف النصر، أننا في “نيوم”، نتطلع إلى تعزيز التعاون، مع شركائنا في هونغ كونغ، كما نتطلع لتبادل المعرفة، لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل مستقبلٍ للأجيال القادمة أفضل.

هونغ كونغ تسعى لتعزيز التعاون مع السعودية لتحقيق رؤيتها

من جانبه قال ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، إن هونغ كونغ تعتبر وجهة اقتصادية مفتوحة، كما تعتبر واحدة من أكبر المراكز المالية في العالم، وأنه من خلال مواهبنا المهنية وخدماتنا ذات المعايير الدولية، يمكن لهونغ كونغ تقديم الدعم للمشاريع، مثل “نيوم”.

وأكد وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، أنه على أتم الاستعداد للتعاون مع السعودية في تحقيق رؤيتها، حيث تُعد السعودية، لاعب رئيس في تنمية مبادرة “الحزام والطريق”، كما أن هونغ كونغ ستستمر في تعزيز التبادلات والتعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مع توفير فرص النمو لهونغ كونغ في الوقت ذاته.

جولات “اكتشف نيوم” التعريفية الدولية

وجولة هونغ كونغ، كانت المحطة الأحدث ضمن جولات “اكتشف نيوم” التعريفية الدولية، التي شملت لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في الأسواق الدولية الرئيسية، التي ضمت لندن، ونيويورك، وطوكيو، وشنغهاي، وبكين، وسيول، وسنغافورة، وبرلين، وباريس، ولوس أنجلوس، وواشنطن، وسان فرانسيسكو، وميامي، وبوسطن.