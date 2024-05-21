اكتشف سحر المملكة العربية السعودية مع أكثر من 550 منتج سياحي

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2024، تحت شعار “تراها”، والذي يمتد على مدى أربعة أشهر ويضم أكثر من 550 منتجا سياحيا و150 عرضًا خاصًا في 7 وجهات سياحية متنوعة.

ويهدف البرنامج إلى جذب السياح المحليين والخارجيين لاكتشاف سحر المملكة وما تتميز به من تنوع مناخي وطبيعي وثقافي.

ويُعد برنامج صيف السعودية 2024 فرصة مثالية للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، وتجربة الأنشطة الجديدة، وقضاء أوقات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

ويُقام برنامج صيف المملكة 2024 في 7 وجهات سياحية فريدة هي: عسير والباحة والطائف والبحر الأحمر وجدة والرياض والعلا.

ويشمل البرنامج أكثر من 550 منتجًا سياحيًا و150 عرضًا خاصًا مُصممًا لتلبية احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك العائلات والأطفال، ومحبي المغامرة، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، والمهتمين بالثقافة والتاريخ.

وسيشهد البرنامج عودة موسم جدة وانطلاق موسم عسير، مع العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصممة للعائلات والأطفال.

وسيُقام أيضًا بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدة.

وستُطلق الهيئة في المملكة للسياحة حملة ترويجية ضخمة للترويج لبرنامج صيف السعودية 2024، باستخدام شعار “تراها” الذي يُجسد دعوةً مفتوحةً لاستكشاف سحر المملكة.