فريق التحرير by فريق التحرير

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اكتشاف سر نمو غابات عجيبة تحت الأرض في الصين

حفر ضخمة في الصين تحتوي على غابات عجيبة مع نباتات تتكيف مع الحياة القاسية تحت الأرض

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت دراسة جديدة أن النباتات التي تنمو في قاع حفر عملاقة في الصين مليئة بالعناصر الغذائية، لدرجة أنها تنمو بشكل أسرع من نظيراتها التي تعيش على السطح، وكل ذلك مع استخدام كمية أقل الغذاء الأساسي. وتعد الحفر العملاقة، التي تسمى “تيانكينج”، آخر الملاجئ الطبيعية المتبقية للغابات القديمة وقد تؤوي أنواعًا غير معروفة للعلم – وتثير تساؤلات عن كيفية ازدهار هذه الأنواع في قاع الحفر العميقة.

واتضح أن أشجار الغار ونباتات القراص والسراخس التي تعيش داخل تيانكينج تزدهر على مخزونات ضخمة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وكلها تحد عادة من نمو النباتات في بيئات أخرى، حيث تكون نادرة. ولكن لأن هذه العناصر الغذائية وفيرة في تيانكينج، فإن النباتات تمتصها حتى تتمكن من النمو لارتفاعات شاهقة والاستفادة القصوى من أشعة الشمس التي تصل إليها، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الصينية لعلم البيئة النباتية.

تعد مقاطعة ليي موطنًا لمجموعة داشيوي تيانكينج، وهي عجائب جيولوجية تتألف من 30 حفرة عميقة في منطقة تمتد على مساحة 7.7 ميل مربع (20 كيلومترًا مربعًا). لتحديد ما إذا كانت استراتيجيات امتصاص العناصر الغذائية ونمو هذه النباتات تختلف حسب بيئتها، قام الفريق بقياس محتوى الكربون والمغذيات في كل عينة. وكانت النباتات التي تنمو داخل مجموعة تيانكينج تحتوي على كربون أقل من تلك التي تنمو خارجها، لكنها كانت تحتوي على مستويات أعلى من كل عنصر آخر قام الباحثون بقياسه، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى معدلات نمو أعلى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...