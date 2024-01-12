استكشاف مدريد، اسبانيا بأوج روعتها

مدريد… وجهة لا مثيل لها

تزداد شعبية مدينة مدريد كوجهة سياحية في أوروبا بين الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الخليج والشرق الأوسط. وتعتبر العاصمة الإسبانية مدينة سياحية دولية يحتفى بها بسبب تراثها الثقافي الغني والمشهد الفني النابض بالحياة، بالإضافة إلى الثراء الثقافي والحياة الفريدة التي تتمتع بها.

“مدريد”، اسم يتلألأ كنجم ساطع في سماء إسبانيا، فإنه يحمل بين طياته الجمال العربي الذي يتجلى في كل زاوية من زواياها. اسم يعني “المكان الذي يضم العديد من الجداول”، وكأنه يدعونا إلى الجلوس حولها والاستمتاع بروائعها. تصميماتها المعمارية تحمل في طياتها لمسة عربية فريدة، وأطباقها الشهية تأخذنا في رحلة لذيذة عبر ثقافة العرب. تقاليدها الحيوية تحكي لنا قصصًا قديمة عن أصالة وتراث لا يُنسى.

انغمس في إيقاع المدينة الصاخب

لمن يحبون الاستمتاع بالأماكن النابضة بالحياة، فإنهم لن يرغبوا في تفويت زيارة “غران فيا Gran Vía” في مدريد، فهو شارع مليء بالحيوية والإبداع، وغالبًا ما يشار إليه باسم “برودواي مدريد”. ستجد هناك المسارح والمحلات التجارية والمعالم المميزة. غران فيا ليس مجرد مركز تجاري، بل هو تجسيد لروح المدينة بكل تنوعها الثقافي والمعماري.

كما يُعَدُّ ″بلازا دي إسبانيا Plaza de España” أو ساحة إسبانيا مكانًا يطلق فيه العنان لمخيلة محبي الأدب، حيث توجد ساحة واسعة تتميز بتمثال لـ ″ميغيل دي ثيربانتس Miguel de Cervantes″ وتماثيل تجسد شخصياته الأدبية المعروفة، مثل دون كيشوت وسانشو بانزا، كما لو كانت تحكي قصصها الشهيرة.

في قاعات ″بلازا مايور Plaza Mayor″ الكبرى، ينسج التاريخ قصته الساحرة بألفاظ رقيقة. يجلس تمثال الملك فيليب الثالث الموجود في مركز البلازا كحارسٍ متوج على عرش الزمن، يرمز لتاريخٍ عريقٍ مليء بالأحداث الباهرة التي شهدتها هذه المدينة العظيمة.

رحلة اليونسكو: استكشاف العجائب المعمارية للمثلث التراثي في مدريد

انطلق في رحلة تشبه الحلم إلى “دير سان لورينزو دي إل إسكوريال Monastery of San Lorenzo de El Escorial”، المعروف بجماله اللافت وسحره الذي يشبه الأساطير، وكأنه الجنة المفقودة التي ينتظرك فيها الجمال الفائق والروعة الفريدة.

أولاً، ابدأ بدير سان لورينزو دي ال إسكوريال، الذي غالباً ما يُطلق عليه “الأعجوبة الثامنة في العالم”، والذي يعرض الهندسة المعمارية الهيررية ويعد أكبر مبنى من الجرانيت على مستوى العالم. ثم قم بزيارة قصر أرانخويز بحدائقه الجميلة ومعالمه المذهلة. ابدأ استكشافك في القصر الملكي الفخم ثم قم بنزهة عبر حدائق بارتير الساحرة وحدائق الملك والأمير وحديقة الجزيرة الهادئة. وفي محطتك الأخيرة، توجه إلى ألكالا دي هيناريس، وهي مدينة جامعية ساحرة غارقة في تاريخ يمتد لأكثر من 2000 عام. تدعوك هذه المدينة النابضة بالحياة للتجول في شوارعها وساحاتها التاريخية ومبانيها التي يعود تاريخها إلى قرون مضت وجواهرها المخفية. وتعرض ألكالا دي هيناريس تاريخاً غنياً، بدءاً من العصر الروماني. استكشف كومبلوتوم، أحد أهم المواقع الأثرية الرومانية في إسبانيا، واكتشف أنقاض المنازل والحمامات والمنتدى.

أطلق العنان للفنان الذي بداخلك: رحلة عبر المثلث الذهبي لمدريد

استعد للشروع في مغامرة ثقافية آسرة في المثلث الذهبي بمدريد، وهو ثلاثي المتاحف الشهير الذي سيشعل روحك الفنية. ابدأ رحلتك من مركز رينا صوفيا للفنون Reina Sofía Art Centre، وهو ملاذ للفن المعاصر في القرن العشرين. انغمس في عالم السريالية والتكعيبية والتعبيرية من خلال روائع الفنانين الإسبان المشهورين مثل بيكاسو ودالي وميرو.

تعال واستكشف جوانب المتحف الرائع “تيسن-بورنيميسا Museo Thyssen-Bornemisza”، حيث ستنغمس في رحلة ساحرة عبر تاريخ الفن. انخرط في عالم الفن من العصور الوسطى وحتى العصر الحديث، واستمتع بروعة التحف الفنية التي تعود إلى القرن التاسع عشر.

في النهاية، لا يمكن إتمام أي جولة فنية في مدريد بدون زيارة “متحف برادو الوطني Museo Nacional del Prado”. هذا المتحف يضم مجموعة واسعة من المعروضات الفنية الرائعة لفنانين مشهورين مثل إل بوسكو وتيتيان وإل غريكو وروبنز وفيلازكيز وغويا.

انغمس في شغف الفلامنكو في مدريد

على الرغم من أن جذور الفلامنكو تنبع من الأندلس، إلا أن مدريد استحوذت لفترة طويلة على مكانة كبيرة لهذا الفن. في القرن الثامن عشر، بدأت أصداء الفلامنكو تتردد في شوارع مدريد، واستقرت في نهاية الأمر بعمق في النسيج الثقافي للمدينة بحلول القرن التاسع عشر. اليونسكو اعترفت بهذا الشكل الفني الرائع باعتباره جزءًا من التراث الثقافي غير المادي، حيث يمزج بين مجموعة متنوعة من التأثيرات الحيوية والمثيرة للحياة.

يندفع شغف مدريد بالفلامنكو بقوة متزايدة في العديد من المسارح، وهي أماكن تقدم تجربة استثنائية حقاً. تحتضن هذه المسارح المعروفة بـ “التابلاوس Tablaos”أساطير الفلامنكو في إسبانيا، وبفضلها يمكن للزائرين الاستمتاع بمشاهدة هذا الفن الفريد والشاعري، وهو ينبض بالعواطف النقية والطاقة المتفجرة. يُحْتَفَل بتراث الفلامنكو في مدريد من خلال تنظيم التابلاوس الشهيرة التي تحمل شعار “تابلاوس فلامنكو مدريد الكبرى”.

“كورال دي لا موريريا Corral de la Morería” هو مكان فريد من ضمن أفضل ″التابلاوس″ في مدريد، حيث يُعتبر رمزًا للفلامنكو في العاصمة. تأسس في العام 1956، وقد حافظ على تقاليده ومكانته لأكثر من 60 عامًا. يتمتع بشعبية كبيرة ويحترمه الكثيرون، ويعتبر وجهة مهمة لمحبي الفلامنكو. والجدير بالذكر أنه تابلاو الفلامنكو الوحيد في العالم الذي فيه مطعم غورمية نال نجمة ميشلين.

تذوق روح مدريد

في مدريد، يتلاقى الابتكار والتفرد الحاصل على نجمة ميشلان مع احترام عميق لتراث الطهي، فتتشكل لوحة طهو مدهشة ومتناغمة تجسد الحيوية والروعة. تحتضن المدينة ثماني وعشرين نجمة ميشلان، ومن بينها نجمتان خضراوان ترمزان للاستدامة. يجب أن تكون تجربتك في تذوق الأطعمة ممتعة في تنوعها ولذتها.

للاستمتاع بتجربة طعام فريدة واستكشاف مذاقات جديدة، يجب عليك زيارة مطعم DiverXO. يقدم المطعم تجربة طعام مميزة حيث تُعَدّ الأطباق المتنوعة بعناية فائقة من قبل الشيف دابيز مونيوز.

اكتشف مطعم “أوغو تشان Ugo Chan”، وهو مطعم ياباني معاصر، يُعتبر وجهة مميزة لعشاق المطبخ الياباني، حيث يتميز بوُجود الشيف هوغو مونيوز فيه.

لمزيد من المغامرة، اذهب في نزهة إلى مطعم “رامون فريكسا Ramón Freixa” حيث يخلق رامون فريكسا وفريقه تجربة طهي غير عادية حيث تجتمع التقاليد مع التقنيات الرائدة.

لأولئك الذين يعشقون الطابع الريفي المتطور، تفضل بزيارة “مونتيا في الإسكوريال MONTIA de El Escorial”، حيث يُعرَض كل طبق بكبرياء وفخر أشهى أطباق المنتجين المحليين الصغار، وتُقدَّم في مطبخ مفتوح وغرفتي طعام.

تاج مدريد المتلألئ: الكشف عن جنة التسوق الفاخرة في المدينة

مدريد، المدينة الساحرة المشهورة بروعة التسوق، تُعَدُّ مقصدًا ساحرًا لأولئك الباحثين عن رحلة ساحرة في واحة مفعمة بالحياة. في حي “باريو دي سالامانكا Barrio de Salamanca” الساحر في مدريد، الذي يعتبر “جنة الأناقة”، يمكن لمحبي الرفاهية والموضة استكشاف شوارع التسوق الفخمة مثل “سيرانو Serrano” وأورتيغا إي غاسيت، هذه الشوارع تحتضن محلات المصممين الفاخرة والبوتيكات الحصرية.

من بين العواصم الفاخرة، تبرز مدريد بريقها كموطنٍ للدرر العالية، حيث تأسست “أنسورينا Ansorena” في عام 1845 على يدي سيليستينو أنسورينا، فكانت في البداية ورشةً للأحجار الكريمة تتلألأ بأبهى صورها.

اشتهرت في وقت لاحق بحلول عام 1860 تحت اسم “بيت مزادات المجوهرات وتجار الماس للعائلة المالكة”. حاليًا، تُعَدُ أنسورينا بيت مزادات فنية مرموقة، حيث تُقَدِّمُ خدمات تقييم للرسومات والمجوهرات والأعمال الفنية.

قد نوعت الشركة أنشطتها لتشمل عدة أنشطة تكميلية، مثل المزادات الفنية التي تقام مرة واحدة في الشهر، وتكون مفتوحة للجمهور، كما تدير الشركة أيضًا المبيعات الخاصة للمتاحف والمؤسسات والمجموعات الخاصة.

الكشف عن جواهر الفنادق المخفية في مدريد

يوجد في مدريد خيارات إقامة متنوعة تناسب جميع الأذواق والرغبات. يمكن للزائرين اختيار الإقامة من بين مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك القصور التاريخية وفنادق البوتيك وغيرها.

يقدم فندق “سانتو ماورو The Santo Mauro” تجربة فاخرة للزوار، حيث يتمتع بتصميم فرنسي، ويقع في المنزل السابق لدوق سانتو ماورو في القرن التاسع عشر. يتميز الفندق بثلاثة مبان محاطة بحدائق أنيقة، مما يضفي جمالا ورونقا إلى المكان.

يعد The Madrid EDITION ذو موقع مركزي حيويًا يتميز بالحياة والنشاط. وبالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالفن، ويسعون لإيجاد الإلهام الفني، فإن قرب الفندق من المنطقة التي تعرف بالمثلث الذهبي للفن يجعله الوجهة المثالية للاستكشاف الثقافي. وللحصول على موقع حيوي يعج بالحياة، فإن فندق مدريد إيدشن يناسبك. يقع الفندق في ساحة هادئة، وتوفر غرفه وأجنحته البالغ عددها 200 غرفة وجناح مصممة بدقة لتكون ملاذاً من الراحة. وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الإلهام الفني، فإن قرب الفندق من المثلث الذهبي للفنون يجعله قاعدة مثالية للاستكشاف الثقافي.

استمتع بأوقاتك في ويستن بالاس مدريد، الذي يتميز بموقعه الفريد في ممشى الفنون المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يعتبر هذا الفندق بوابة تشع بسحر المدينة، حيث توجَد المتاحف الرائعة والآثار الثمينة ومطاعم التاباس اللذيذة على مسافة قريبة جداً.

ارتقِ بتجربتك إلى مستوى جديد من خلال تجربة فريدة ومميزة صُمِّمَت بالتعاون مع “Insider’s Travel”. اغمر نفسك في عالم بيكاسو واستكشف حياته وفنه خلال حقبته في مدريد، وتجول في المتاحف التي كان يزورها بانتظام، واختم يومك بهذه التجربة الرائعة بتناول غداء “بيكاسو في القصر” في لا روتوندا، مطعم الفندق البديع.

من جنون كرة القدم إلى المغامرات الصاعدة

تتميز مدينة مدريد بالنشاط الكبير في مجال كرة القدم، ولكنها لا تقتصر على ذلك فقط، بل تضم أيضًا المغامرة.

لعشاق كرة القدم:

استمتع بمشهد كرة القدم في مدريد، حيث يوجَد أربع فرق عريقة في الدوري الإسباني: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، خيتافي ورايو فاليكانو. اغمر نفسك في الأجواء الحماسية في ملعب سانتياغو برنابيو أو واندا متروبوليتانو، واستمتع بصخب الجماهير في أرجاء المدينة.

للباحثين عن التشويق:

رحلة التحليق بالمظلة في “ميرافلوريس دي لا سييرا Miraflores de la Sierra” هي فرصة لتحليق عال فوق قمم جبال سييرا دي غوادارما الساحرة. استمتع بمشاهد الجمال الخلابة، واشعر بنسمات الرياح تلامس وجهك في أثناء طيرانك في السماء الصافية.

في رحلة لمنطاد الهواء الساخن في “أرانخويز Aranjuez”، يمكنك رؤية لحظات الفجر الذي يطفو فوق المناظر الطبيعية الخيالية، يمكنك مشاهدة الخيوط الذهبية الأولى لأشعة الشمس، وهي تشرق على القصر الملكي والحدائق ذات الأشكال الرائعة.

من أجل محبي الغولف:

ابدأ رحلتك في عالم الأساطير: قم بتحدي نفسك وشارك في الدورات الشهيرة في مدريد. قم بتطوير مهاراتك في اللعب في نادي Real Club de Golf La Herrería في El Escorial أو تجاوز التحديات الرائعة في نادي Retamares للغولف، والذي صممه المصمم المعروف جوزيه ماريا أولازابال.

احترف لعبتك: استمتع بالمرافق الممتازة في “فندق إنسين للغولف Encin Golf Hotel”. تعلم من أفضل المدربين في مدرسة الجولف المشهورة، واكتسب إتقاناً في تقنيات السيطرة على الكرة وتأرجح العصا، واستمتع بالمناظر الجميلة لسانتوس دي لا هوموسا.

المساحات الخضراء الساحرة في مدريد

في مدريد، المناظر الطبيعية الحضرية ليست مجرد شوارع صاخبة وهندسة معمارية مبدعة، بل هي أيضًا مكانًا ملائم لمحبي الطبيعة. ستُدهش من جمال واخضرار الحدائق المخفية في المدينة، حيث توفر هذه الأماكن فرصة للهروب من صخب المدينة.

تبرز “حديقة إل ريتيرو El Retiro Park” بجمالها المتلألئ، حيث تعكس روعة بركة ريتيرو الساحرة، التي ينتصب فيها النصب التذكاري للملك ألفونسو الثاني عشر. اذهب في رحلة في قارب التجديف، أو استمتع بالتنزه على طول المسارات المشمسة، واستمع لهمسات الحدائق والمنحوتات التي تروي قصص الماضي العريق.

تنتظرك في خارج حدود المدينة، غابة “سان مارتن دي فالديجليسياس San Martín de Valdeiglesias” الساحرة، وهي مكان طبيعي رائع مليء بأكثر من 500 نوع من النباتات من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن سحر هذه الحديقة الحقيقي يكمن في التماثيل العملاقة المصنوعة من الأراضي الخضراء والمناظر الطبيعية نفسها. تخيل الفيلة العملاقة والزرافات الرشيقة والتنانين الأسطورية، كلها تولدت من أحضان الطبيعة.

لرؤية جمال مذهل وفريد، يُنصح بزيارة حديقة “لا كوينتا دي لوس مولينوس Parque de La Quinta de los Molinos” حيث تتميز بمشهد فريد من نوعه لـ 6000 شجرة لوز تنبت فيها زهور وردية وبيضاء، ما يُضفي على الحديقة جوًا نابضًا بالحياة.

الموقع الذي يجب البحث عنه هو الجوهرة المخفية الموجودة بجوار “بازيليكا دي سان فرانسيسكو إل غراندي Royal Basilica of Saint Francis the Great”، “حديقة الداليا Dahlia”، التي تشكلت على شكل فسيفساء، تقدم لك ملاذًا هادئًا للاستمتاع بغروب الشمس المبهج تحت الأفق. تضيف منحوتات “سان إيسيدرو” لسانتياغو كوستا لمسة من التاريخ، تهمس بحكايات عن ماضي مدريد.

مدريد، تفتح أبوابها كالسحر، تنسج قماشها بألوان الأمس وخيوط الغد، وتدعوك إلى الانغماس في سيمفونيتها الساحرة. من شغف الفلامنكو الجاري في عروقها، إلى أسرار الجدران المغاربية الهامسة، تثير مدريد حواسك، وتتركك متيمًا بتراثها الفني والتاريخي وسحر المأكولات.

استعِن بخيالك، استكشف، واكتشف – مدريد تنتظرك، كأنها قطعة فنية متلألئة تنتظر الكشف عن جمالها الحيوي.