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الإمارات بين الأوائل.. ازدهار قطاع السفر العالمي خلال 2024

يشهد قطاع السفر العالمي تحولات جذرية تميزت بزيادة الإنفاق ونمو حركة المسافرين، مدفوعة بالإقبال القوي على الوجهات القريبة في منطقة الشرق الأوسط.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

أظهر تقرير “اتجاهات قطاع السفر 2024” الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد، تحولًا كبيرًا في قطاع السفر العالمي خلال العام الحالي. وشهد القطاع زيادة ملحوظة في الإنفاق على السفر ونموًا قويًا في حركة المسافرين، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

أكد التقرير، الذي حلل التغيرات في قطاع السفر عبر العديد من الأسواق العالمية، أن الإقبال على السفر اليوم أقوى من أي وقت مضى.

وبالرغم من تقلبات أسعار الصرف وتفاوت القدرة على تحمل التكاليف، إلا أن الرغبة في السفر لا تزال قوية، مما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة.

ومن أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير، احتلال الإمارات المركز التاسع بين أكثر الوجهات شعبية في العالم خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وفيما يتعلق بالمسافرين من دولة الإمارات، فقد تصدرت لندن وأثينا وباريس قائمة الوجهات الأكثر شعبية لهذا الصيف.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت اليابان المركز الأول لأكثر الوجهات شعبية خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون ميونيخ هي الوجهة الأكثر شعبية لهذا الصيف، بالتزامن مع انعقاد كأس أوروبا “يورو 2024”.

وأشار التقرير إلى أن المسافرين من الشرق الأوسط أصبحوا أكثر انتقائية في اختيار وجهاتهم وتوقيت سفرهم، مع زيادة الإنفاق على الوجهات القريبة في المنطقة. ويستند التقرير إلى تحليل بيانات المعاملات المجمعة والسريّة، بما في ذلك بيانات شركة ماستركارد SpendingPulse، ومصادر بيانات الطرف الثالث.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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