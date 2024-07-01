السعودية.. إنفاق السياح الأجانب في يرتفع بنسبة 22.9%

شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في إنفاق السياح الأجانب خلال الربع الأول من عام 2024، حيث قفز بنسبة 22.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ إجمالي إنفاق السياح الأجانب خلال هذه الفترة 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخي يتم تسجيله، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.

هذه الزيادة الكبيرة تعكس النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030.

وتشير البيانات إلى أن إنفاق السياح الأجانب في الربع الأول من عام 2023 كان حوالي 36.62 مليار ريال (9.76 مليار دولار)، مما يعني أن الارتفاع في الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 8.39 مليار ريال (2.24 مليار دولار).

وفي سياق متصل، حققت المملكة فائضًا في ميزان المدفوعات للسفر خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة 24.02 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، مقابل 16.42 مليار ريال (4.38 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة بنسبة 46.3%.

ويعكس هذا الفائض الزيادة في إنفاق المسافرين الأجانب إلى المملكة مقارنة بإنفاق السعوديين والمقيمين على السفر خارجيًا.