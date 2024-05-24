مع اقتراب أولمبياد باريس 2024.. تذاكر الدخول لبرج إيفل ترتفع 20%

أعلنت إدارة برج إيفل المعلم السياحي الفرنسي الشهير عن زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر الدخول اعتبارًا من 17 حزيران/يونيو القادم، بنسبة تصل إلى 20%. هذه الزيادة ستشمل مختلف الفئات العمرية ووسائل الوصول، سواء بالمصعد أو الدرج.

وستبدأ التعرفة الجديدة لبرج إيفل قبل نحو 40 يوماً من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقرر اقامتها في باريس بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس المقبلين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، سترتفع تكلفة تذكرة الوصول إلى القمة بالمصعد إلى 35,30 يورو للبالغين، و17,70 يورو للشباب، و8,90 يورو للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كما ستشهد تذاكر الوصول عن طريق الدرج إلى الطابق الثاني زيادة مماثلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الشركة المشغلة لبرج إيفل. فمن جهة، تسببت جائحة كوفيد-19 في خسائر تشغيلية كبيرة تجاوزت 113 مليون يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022. ومن جهة أخرى، تتطلب أعمال التجديد والصيانة المستمرة، بما في ذلك عملية الطلاء الحالية التي كشفت عن آثار رصاص، تمويلًا إضافيًا يقدر بـ 136 مليون يورو.

على الرغم من عودة أعداد الزوار إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقبل البرج حوالي 6 ملايين زائر في عام 2023، إلا أن هذه الزيادة في الأسعار تهدف إلى تعويض الخسائر المتراكمة وتغطية تكاليف الإصلاحات الضرورية للحفاظ على هذا الرمز التاريخي والثقافي لباريس وفرنسا.