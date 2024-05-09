فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياحةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسبيانات السوق

إير بي إن بي تُسجل نتائج قوية في الربع الأول من 2024

من المتوقع أن يستمر تعافي قطاع السفر في بقية العام، مع توقع أن يصل الإنفاق على السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2025، وفقًا لموقع إير بي إن بي.

فريق التحرير by فريق التحرير
إير بي إن بي

أعلنت شركة إير بي إن بي عن نتائجها للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات مدفوعًا بالانتعاش في الطلب على السفر.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 2.14 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.85 مليار دولار. ويعود هذا النمو إلى المكاسب القوية بشكل خاص في آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث ارتفع الطلب على السفر الترفيهي والعمل عن بعد.

ومع ذلك، توقعت إير بي إن بي إيرادات في الربع الثاني تتراوح بين 2.68 مليار دولار و 2.74 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 2.74 مليار دولار. يشير هذا إلى أن نمو الإنفاق على السفر قد يتباطأ قليلاً قبل بدء موسم الذروة في الصيف.

انخفضت أسهم إير بي إن بي بنحو 7% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد إعلان هذه التوقعات.

يُذكر أن الطلب على السفر كان متقلبًا في الأشهر الأخيرة، حيث نما بسرعة في بعض المناطق وتراجع في مناطق أخرى. ويعود ذلك إلى اختلاف وتيرة إعادة فتح الدول بعد قيود جائحة COVID-19.

بشكل عام، تظهر نتائج إير بي إن بي للربع الأول انتعاشًا قويًا في الطلب على السفر. ومع ذلك، تشير توقعات الشركة للربع الثاني إلى أن النمو قد يتباطأ قليلاً في الأشهر المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...