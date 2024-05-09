إير بي إن بي تُسجل نتائج قوية في الربع الأول من 2024

أعلنت شركة إير بي إن بي عن نتائجها للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات مدفوعًا بالانتعاش في الطلب على السفر.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 2.14 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.85 مليار دولار. ويعود هذا النمو إلى المكاسب القوية بشكل خاص في آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث ارتفع الطلب على السفر الترفيهي والعمل عن بعد.

ومع ذلك، توقعت إير بي إن بي إيرادات في الربع الثاني تتراوح بين 2.68 مليار دولار و 2.74 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 2.74 مليار دولار. يشير هذا إلى أن نمو الإنفاق على السفر قد يتباطأ قليلاً قبل بدء موسم الذروة في الصيف.

انخفضت أسهم إير بي إن بي بنحو 7% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد إعلان هذه التوقعات.

يُذكر أن الطلب على السفر كان متقلبًا في الأشهر الأخيرة، حيث نما بسرعة في بعض المناطق وتراجع في مناطق أخرى. ويعود ذلك إلى اختلاف وتيرة إعادة فتح الدول بعد قيود جائحة COVID-19.

بشكل عام، تظهر نتائج إير بي إن بي للربع الأول انتعاشًا قويًا في الطلب على السفر. ومع ذلك، تشير توقعات الشركة للربع الثاني إلى أن النمو قد يتباطأ قليلاً في الأشهر المقبلة.