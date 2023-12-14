بينها السعودية والإمارات وقطر.. إيران تعفي مواطني 32 دولة من تأشيرة الدخول

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي، السماح لمواطني 32 دولة الدخول إلى بلاده دون الحاجة لتأشيرة سفر مسبقة.

وقال ضرغامي إن الحكومة قررت “فتح أبواب البلاد على العالم”، لافتاً إلى أنها وافقت على إلغاء التأشيرات من جانب واحد.

ووفقاً لهذا القرار سيتمكن مواطنو دول الخليج العربي بما في ذلك المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر من زيارة إيران دون الحاجة لتأشيرة.

كما سيتمكن مواطنو دول أخرى مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا أيضاً من زيارة الجمهورية الإسلامية.

وقال ضرغامي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء إن القرار يهدف إلى زيادة عدد السياح إلى إيران وجذب المزيد من الزوار من دول العالم.

وأوضح ضرغامي، أن وزارته تقدمت بمقترح لإلغاء التأشيرات مع 60 دولة لكن الحكومة وافقت على 32 منها فقط.

ووفقا لأحدث الإحصاءات، بلغ عدد السائحين الأجانب في إيران 4.4 مليون خلال الأشهر الثمانية الأولى بحسب التقويم الفارسي (بدأت السنة في 21 آذار/مارس)، بزيادة قدرها 48.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الدول الـ 33 المعتمدة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الجديد هي:

الهند

الاتحاد الروسي (في زيارات جماعية)

الإمارات العربية المتحدة

البحرين

المملكة العربية السعودية

قطر

الكويت

لبنان

أوزبكستان

قيرغيزستان

طاجيكستان

تونس

موريتانيا

تنزانيا

زمبابوي

موريشيوس

سيشيل

إندونيسيا

بروني

اليابان

سنغافورة

كمبوديا

ماليزيا

فيتنام

البرازيل

بيرو

كوبا

المكسيك

فنزويلا

البوسنة والهرسك

صربيا

كرواتيا

بيلاروس

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد سابقاً عن برامج إعفاء من التأشيرة للزوار من مواطني تركيا وأذربيجان وعمان والصين وأرمينيا وسوريا.