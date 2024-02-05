فريق التحرير by فريق التحرير

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ابتداء من اليوم.. إيران تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جواً فقط، بينما لا يمثل المعابر الحدودية البرية.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأ تطبيق قرار إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى إيران اليوم الاثنين 5 فبراير 2024.

موافقة إيران على إلغاء تأشيرة الدخول

تأشيرة الدخول

وكان قد تم الإعلان عن القرار في ديسمبر الماضي 2023، حيث وافقت إيران على إلغاء تأشيرة لمواطني المملكة.

وينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جواً فقط، بينما لا يمثل المعابر الحدودية البرية.

ويمكن للسعوديين الراغبين في السفر إلى إيران الآن التخطيط لرحلاتهم دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، ويتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة التبادل السياحي بين المملكة العربية السعودية وإيران.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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