7 ملايين ساعة عمل.. لربط الرياض بالمواقع التاريخية للدرعية

أعلنت شركة الدرعية عن اكتمال أعمال البنية التحتية لنفق الدرعية الجديد، الواقع في مخرج 38 بطريق الدائري الغربي، الذي يربط بين العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية التاريخية.

تمثل هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا بفضل الجهود المتواصلة التي قامت بها الشركة على مدى عامين.

شملت أعمال البنية التحتية إنشاء وتطوير نفق الدرعية الذي يضم 8 مسارات، ويمتد على مسافة تبلغ 435 مترًا.

استغرق العمل على هذا المشروع الضخم أكثر من 7 ملايين ساعة عمل، ويُتوقع أن يُمكن المشروع مرور أكثر من 10,280 مركبة في الساعة الواحدة، مما يسهم في تحسين حركة المرور وتيسير الوصول إلى المواقع التاريخية والسياحية في الدرعية.

يُعد هذا المشروع استثمارًا حيويًا في تحسين وتطوير البنية التحتية للمنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في تسهيل وصول السكان والزوار إلى المواقع التاريخية والثقافية في الدرعية.

وتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الداخلية وأمانة منطقة الرياض، مما يبرز التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.

تم حفل التدشين داخل النفق بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ووكيل أمانة الرياض للتشغيل والصيانة المهندس أحمد البلوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو.

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو التزام الشركة بتعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق الخدمية لاستقبال الزوار والسياح.

يهدف المشروع إلى الحفاظ على المشهد الثقافي والتاريخي للدرعية وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة رائدة في السياحة الثقافية، إبراز الدرعية على الخريطة العالمية كمركز تاريخي وثقافي، وتعزيز الاعتراف بها كمنطقة جذب رئيسية في جميع أنحاء العالم.

وقال: الانتهاء من بناء وتطوير الموقع نتيجة عامين من الجهد والتعاون البناء والمتواصل مع العديد من الجهات ذات العلاقة، وهو ما يؤكد التزام الدرعية بالعمل على كل ما من شأنه التقدم والتطور”.

يمثل نفق الدرعية، الذي تم تنفيذه وفق تقنيات متطورة حلقة وصل بين مشروع الدرعية والطريق الدائري الغربي والعاصمة الرياض، مما يسهل الوصول إلى المواقع والوجهات التراثية والسياحية في الدرعية مثل حي الطريف التاريخي، وفندق باب سمحان، ومطل البجيري، كما سيتضمن في أعلى نفق الدرعية أحد أكبر الحدائق في المملكة والتي تمتد من الدرعية التاريخية عبر جادة الملك سلمان “البوليفارد” وتنتهي في جامعة الملك سعود، والتي تعكس تجربة عيش رحلة الماضي بالحاضر لزوار الدرعية.

بصفتها مركزًا ثقافيًا نابضًا في الرياض؛ تجسّر #الدرعية نفقًا جديدًا يربط الدرعية بالطريق الدائري الغربي، تسهيلًا للوصول إليها كوجهة ثقافية وتراثية بارزة. pic.twitter.com/6FiZkkJxkr — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) January 21, 2024