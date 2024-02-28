إكسبيديا للسياحة والسفر تعتزم تسريح 1500 موظف

تعتزم شركة السياحة والسفر الأمريكية «إكسبيديا غروب» تسريح نحو 1500 موظف في إطار عملية إعادة هيكلة مؤسسية وتكنولوجية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتخفف شركات السفر توقعاتها لعام 2024، في إشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب بشكل أبطأ هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، توقعت شركة “بوكينغ هولدينغز” تباطؤ نمو الحجوزات في الربع الأول والعام بأكمله مع عودة الطلب على السفر في الولايات المتحدة إلى طبيعته.

وتوقعت الشركة أن تسفر عمليات إعادة الهيكلة عن تخفيض لقوة العمل يؤثر على حوالي 1500 موظف. وقد بدأ إبلاغ الموظفين الذين تشملهم الإجراءات بالفعل اعتباراً من 26 شباط / فبراير الجاري. وتتوقع الشركة وصول إجمالي تكلفة عملية إعادة الهيكلة خلال العام الحالي ما بين 80 و100 مليون دولار.

وقالت الشركة إن هذه التكلفة تشمل مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وفي وقت سابق أعلنت “إكسبيديا غروب” اعتزام بيتر كيرن الرئيس التنفيذي التقاعد في 13 أيار / مايو المقبل، لكنه سيظل في الشركة كنائب لرئيس مجلس الإدارة.