فريق التحرير by فريق التحرير

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إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات وإحدى دول البلقان

وسوف تسهم اتفاقية إعفاء التأشيرة، في تشجيع النمو الاقتصادي، والسياحة بين الدولتين، وتعزيز التبادل الثقافي.

فريق التحرير by فريق التحرير
إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات وإحدى دول البلقان

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البوسنة والهرسك، مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرة.
وهذه المذكرة، تشكل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية، وتسهيل، وتشجيع السفر، وتعزيز التجارة البينية، والعلاقات بين البلدين.
وبموجب المذكرة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، يمكن لمواطني دولة الإمارات، ومواطني دولة البوسنة والهرسك، ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول، السفر من دون تأشيرة للسياحة، والعمل، والزيارات قصيرة الأمد.
وسوف تسهم اتفاقية إعفاء التأشيرة، في تشجيع النمو الاقتصادي، والسياحة بين الدولتين، وتعزيز التبادل الثقافي. 

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فريق التحرير

فريق التحرير

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