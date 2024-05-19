دولة جديدة تعلن إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول

أعلنت السفارة السعودية في تيرانا، عاصمة ألبانيا، اليوم الأحد، عن تفاصيل الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود، والذي سيسمح لهم بزيارة هذا البلد الأوروبي دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.



ووفقاً لبيان صادر عن السفارة عبر منصة “إكس”، فقد أكدت الجهات المختصة في الجبل الأسود أن المواطنين السعوديين سيتمكنون من الاستفادة من هذا الإعفاء خلال الفترة الممتدة من 1 مايو حتى 31 أكتوبر 2024، بشرط أن لا تتجاوز مدة الإقامة 30 يوماً.

وأوضحت السفارة أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للاستفادة من هذا الإعفاء، من بينها ضرورة السفر كمجموعة سياحية والدخول إلى الجبل الأسود عبر رحلات جوية مباشرة فقط. كما يتعين على الزوار تقديم إثبات دفع رسوم ترتيبات السفر وخطاب دعوة من المكتب السياحي في الجبل الأسود، بالإضافة إلى إثبات العودة إلى بلد الأصل.