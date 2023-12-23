تركيا تُعفي السعوديين و5 دول أخرى من تأشيرة السياحة

أعفت تركيا السياح السعوديين من تأشيرة الدخول كجزء من إجراء جديد في سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز السياحة التركية وجذب الزوار من دول الخليج ودول أخرى.

و أعلنت السلطات التركية عن قرار جديد يُعفي مواطني السعودية وعدد من الدول العربية من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول بهدف السياحة.



حيث نُشر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية التركية قرار يُلغي ضرورة التأشيرة لمواطني السعودية، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، الولايات المتحدة، وكندا، أثناء زياراتهم السياحية إلى تركيا.

يذكر أنه تم في وقت سابق إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة السياحة إلى تركيا.



وبحسب ما ورد في صحيفة “ترك برس”، يُتيح هذا القرار لحمَلة جواز السفر العادي للمواطنين المشمولين به، الدخول إلى تركيا من دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول (فيزا)، لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال كل فترة 180 يوماً.



وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023.

وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري. وأن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وأنه نحو 286 ألف سعودي زاروا تركيا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء التركية في وقت سابق، قالت هيئة الإحصاء التركية إن عائدات السياحة في تركيا ارتفعت خلال الربع الثاني (3 أشهر) من عام 2023 بمعدل 23.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة 12 ملياراً و975 مليوناً و307 آلاف دولار.

وأظهرت إحصائيات نشرتها وزارة السياحة التركية أن “عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بلغ 163 ألفاً و496 سائحاً، في حين كان عدد السياح السعوديين في الفترة نفسها 286 ألفا”.

Today, we celebrate the 99th anniversary of the Republic of Türkiye ??????



We commemorate the founder of our Republic, Mustafa Kemal Atatürk, with deep respect, love and gratitude.



Happy October 29 Republic Day! #GoTürkiye #RepublicDay pic.twitter.com/164DYIIYZQ — Go Türkiye (@GoTurkiye) October 29, 2022