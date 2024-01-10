إطلاق منتجع “أمان الحجر” في العلا

وقّعت شركة “كن” للاستثمار القابضة وشركة العُلا للتطوير – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقيةً إستراتيجية لإطلاق وتطوير مشروع “أمان الحجر”، حيث يعد هذا المشروع تعاوناً فريداً لتقديم مبادرة ضيافة وسكن مميزة في العُلا.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة كن للاستثمار القابضة محمد نبيل حفني، والرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، فابيان توسكانو، في حفل أقيم في محافظة العُلا، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رئيس مجلس إدارة شركة العُلا للتطوير، ورئيس مجلس إدارة شركة كن للاستثمار القابضة عبد الله صالح كامل، والعضو المنتدب لشركة العُلا للتطوير نايف صالح الحمدان.

وتأسست “أمان” للضيافة في عام 1988، وتشتهر بمواقعها الفريدة، والعديد منها مطل على مواقع غنية بالتراث والتاريخ الثقافي، إذ تؤسس منتجعاتها بتصاميم استثنائية لتوفر لعملائها تجارب غنية لا تنسى، وتعمل وفق رؤية لبناء مجموعة من المنتجعات الخاصة الزاخرة بالرفاهية والدفء، وسيتضمن منتجع “أمان الحجر” 42 غرفة فندقية وفيلا، و30 وحدة سكنية فاخرة متاحة للشراء، ويمتد على موقع رئيس تبلغ مساحته ثمانية ملايين متر مربع، في مدينة الحِجر الأثرية، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة.

يذكر أن شركة كن للاستثمار القابضة ستمتلك نسبة 80%، بينما ستمتلك شركة العُلا للتطوير 20% من المشروع المشترك. وستتولى شركة كن للاستثمار القابضة الدور القيادي في تطوير المشروع، وضمان تسليمه، بدعم إستراتيجي من شركة العُلا للتطوير.

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