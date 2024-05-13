فريق التحرير by فريق التحرير

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إشبيلية.. المدينة الأكثر سهولة للمشي في أوروبا

تتميز أشبيلية بشوارعها الضيقة، ولكن لن تضل الطريق فيها وستصل إلى وجهتك أينما كانت، وسط هذه الشوارع الضيقة ستجد المقاهي والمطاعم المميز لتناول الوجبات الشهية.

فريق التحرير by فريق التحرير

قامت دراسة حديثة بتحليل المدن الأكثر سهولة للمشي في أوروبا بناء على مدى سهولة استكشاف مناطق الجذب الرئيسية في المدينة دون استخدام وسائل النقل العام أو السيارة. وجاءت إشبيلية، عاصمة الأندلس المشمسة في جنوب إسبانيا، في المقدمة، حيث تعد المدينة الجميلة أيضا واحدة من الوجهات الأكثر دفئا في أوروبا.

وفقًا لموقع Preply الذي أعد الدراسة، سيستغرق الأمر من السائحين 20 دقيقة فقط سيرا على الأقدام بين أفضل 5 مناطق جذب في إشبيلية.

إشبيلية

فرض رسوم على دخول إشبيلية

تعد ساحة Plaza de Espana من مناطق الجذب الأعلى تقييما في إشبيلية، ويمكن للسياح أيضا ركوب قارب لاستكشاف ساحة المدينة الجميلة، ويخطط مسؤولو مدينة إشبيلية لفرض رسوم دخول عليها.

يقع Royal Alcazar of Seville على بعد 10 دقائق فقط سيرا على الأقدام من ساحة Plaza de Espana، وهو عبارة عن قصر إسلامي مذهل من العصور الوسطى يمزج بين الهندسة المعمارية المغربية والمسيحية.

حدائق القصر مذهلة بشكل لا يصدق، لذا يجدر حجز التذكرة مسبقا حيث يمكن بيعها بالكامل في اليوم.

وفقا لموقع “Daily Express” البريطاني، تقع كاتدرائية المدينة على بعد خطوة قصيرة من بلازا والكازار، ويعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

الحي التاريخي في إشبيلية

أثناء السير، سوف تمر عبر حي باريو سانتا كروز، الحي التاريخي بالمدينة وأحد أفضل 5 مناطق جذب سياحي.

تتميز أشبيلية بشوارعها الضيقة، ولكن لن تضل الطريق فيها وستصل إلى وجهتك أينما كانت، وسط هذه الشوارع الضيقة ستجد المقاهي والمطاعم المميز لتناول الوجبات الشهية.

بعد مشاهدة المعالم السياحية، تأكد من زيارة أحد مطاعم التاباس في إشبيلية، حيث تدعي المدينة الأندلسية أنها كانت موطن المطبخ الشعبي.

وتشمل الأطباق الرئيسية اللحم البقري المطهو ​​ببطء، والسمك المقلي وسلطة المأكولات البحرية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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