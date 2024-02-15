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إرشادات سعودية جديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية

تهدف الأنظمة السعودية الجديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية إلى تعزيز السياحة الساحلية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إرشادات سعودية جديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية
إرشادات سعودية جديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية

أصدرت هيئة البحر الأحمر السعودية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك (زاتكا) الدليل الإجرائي للدخول المؤقت للسفن السياحية الأجنبية للمراسي البحرية في المملكة.

وقالت “زاتكا” إن الدليل يهدف إلى تقديم إرشادات واضحة لجميع الإجراءات الجمركية اللازمة للدخول المؤقت للسفن في مياه السعودية.

تسهيل رسو السفن الأجنبية لدخول السعودية

إرشادات سعودية جديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية

وأضافت الهيئة، أن الهدف هو تسهيل رسو السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية على الأرصفة التي تنظمها الهيئة.

 أصدرت هيئة البحر الأحمر السعودية، 7 لوائح جديدة في عام 2023 لترويج السياحة الساحلية في المملكة.

وتغطي اللوائح زيارة اليخوت الخاصة، والسفن السياحية، وتصميم المراسي، وعملياتها ومشغلي السياحة البحرية، وقطاعات أخرى من الصناعة.

إرشادات سعودية جديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية

وتشمل السفن الأجنبية، المسموح لها بالدخول المؤقت، سفن الرحلات البحرية، واليخوت، وقوارب الرحلات وسفن الغوص، والتي يمكن أن تبقى جميعها في مياهنا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ويمكن تمديد الفترة بشرط استيفاء متطلبات الترخيص، والتأشيرة الخاصة بالتمديد.

كما سيتم أيضًا السماح للمركبات المائية غير الآلية بما في ذلك قوارب الكاياك، والزوارق، وركوب الأمواج شراعيًا، وألواح التجديف وغيرها بالدخول المؤقت اعتمادًا على مدة تأشيرة السائح، أو الترخيص، أو التصريح الممنوح للمشغلين.

السفن الأجنبية التي لا تنطبق عليها القواعد

إرشادات سعودية جديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية

وأظهر الدليل الإجرائي، أن القواعد لا تنطبق على سفن الشحن، والسفن الحربية، والسفن التجارية غير العاملة في السياحة الساحلية، والعبارات المائية، وقوارب السباق عالية السرعة، وسفن الأبحاث، وسيارات الأجرة المائية، وقوارب الصيد.

وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على إذن الدخول المؤقت، البيان الجمركي، وفاتورة توضح بلد المنشأ، وفاتورة الشحن، وإثبات سداد الرسوم والضرائب الجمركية.

إرشادات سعودية جديدة لدخول السفن السياحية الأجنبية
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...