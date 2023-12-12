على أرض تصل مساحتها حوالي 1.8 مليون متر مربع، تنطلق أول مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في محافظة الأحساء، بثلاثة منتجعات، المنتجع “الزراعي” و”البيئي” و”منتجع المغامرات”

المشروع الذي أعلن عن تفاصيله بالأمس؛ يتضمن تأسيس شركة تحت اسم “دان”، وهو واحد من المشاريع المصنفة ضمن سياحة الريف، نظرا لطبيعة محافظة الأحساء الزراعية.

الشركة ستعمل على تطوير سلسلة من مشاريع سياحية ريفية وبيئية، تستثمر فيها البيئات ذات الطبيعة الزراعية في المملكة، من خلال إشراك المجتمعات المحلية وتقديم التجارب للزوار، بمزج القيم الثقافية والفنون والحرف و المأكولات في مختلف المدن الزراعية بالمناطق السعودية.

ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة بدعم الناتج المحلي غير النفطي حتى عام 2030 نحو 6 مليارات ريال، بالتزامن مع إطلاقها وجهات جديدة في مناطق ومدن حول المملكة.



“دان” ستوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص الذي سيتولد من مشاريعه فرص عمل مباشرة و غير مباشرة، وستستقطب الشركة ملاك المزارع و النزل الريفية المحلية ومنحهم امتيازات تجارية، مدعومة ببرامج تدريبية لإطلاق وإدارة المشاريع، لتتحول المناطق الزراعية والريفية في السعودية إلى وجهات سياحية للعالم.

و الأحساء من المناطق المشهورة بإنتاجها للتمور وأنواع الأرز الحساوي، والمنتجات الطبيعية ضمن مواسم زراعية تتميز بها المحافظة، مما يعزز مفهوم تقديم الطعام المحلي من المزراعة إلى المائدة.

قال مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر: “يأتي تأسيس شركة دان ضمن جهود الصندوق لتعزيز قطاع السياحة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية التي تسهم في نمو الناتج المحلي.

و أضاف “ستعمل الشركة وفق مفاهيم حديثة تعتمد الاستدامة والاحتفاء بالطبيعة، وتتكامل مع القطاع الخاص والمزارعين لتحقيق الريادة في مجال السياحة الريفية والبيئية بما يُسهم في استحداث العديد من فرص العمل الجديدة للمجتمعات المحلية، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية التي تتيح معايشة تجارب تفاعلية حية للزوار في عدد من الوجهات المتميزة في المملكة”.



وحول تفاصيل المنتجعات الثلاث المخطط إنشاءهم، فسيقدم المنتجعان “البيئي” و”الترفيهي” تجارب للتواصل مع الطبيعة والمناطق المحيطة، إذ ستستخدم الشركة المواد الطبيعية ذات الأثر الكربوني المنخفض في بناء “المنتجع البيئي”، مع مراعاة أعلى مواصفات الاستدامة وحماية الحياة الفطرية, في حين يتخصص “منتجع المغامرات” بالتجارب الترفيهية الصديقة للبيئة، كركوب الخيل وتأمل النجوم، بالإضافة إلى تسلق المرتفعات الصخرية المجاورة وغيرها من الأنشطة.



يعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة تأسيس #شركة_دان المتخصصة في تطوير مشاريع سياحية ريفية وبيئية. وتعتزم الشركة تطوير مشاريع سياحية متميّزة في عدة مدن تتمتع بمقومات طبيعية وزراعية فريدة.



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