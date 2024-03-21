ألمانيا استقطبت سياح الخليج في 2023

سجل المكتب الوطني الألماني للسياحة أداءً استثنائيًا في عام 2023، حيث ارتفع عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ليالي المبيت التي قضاها المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي في ألمانيا خلال عام 2023، حيث بلغت 1297256 ليلة، بزيادة 15% عن عام 2022.

وحقق الربع الرابع من عام 2023 انتعاشًا ملحوظًا، حيث وصلت مستويات النشاط إلى 97.44% من مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل 263985 ليلة مبيت.

ويُعزى هذا النمو المتزايد إلى جاذبية ألمانيا كوجهة سياحية ثقافية ومستدامة، حيث تقدم مزيجًا فريدًا من المناظر الطبيعية الخلابة وتجارب التسوق الحصرية والبيئات الحضرية النابضة بالحياة.

ومن المتوقع أن تُعزز بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، التي ستقام في ألمانيا من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو، مكانة ألمانيا كوجهة سفر ثقافية رائدة، حيث ستُقام أكثر من 300 فعالية ثقافية مصاحبة للبطولة.

وأكدت يامينا صوفو، مديرة التسويق والمبيعات في المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول الخليج، على التزام ألمانيا بتقديم تجربة سفر استثنائية للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الضيافة والشمولية.

وتواصل ألمانيا تعزيز مبادراتها للسياحة المستدامة من خلال حملة “ببساطة، اختبر شعور التناغم” التي تدعو المسافرين إلى اختبار ألمانيا بطريقة تراعي البيئة والثقافة.

تركز ألمانيا على تعزيز السفر المسؤول من خلال تسليط الضوء على أماكن الإقامة الصديقة للبيئة وتشجيع الأنشطة المستدامة مثل المشي وركوب الدراجات والتجديف.