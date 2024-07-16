“أكواريوم فقيه” يبهر زوار موسم جدة 2024.. دمج التعليم بالترفيه

استقطبت منطقة “أكواريوم فقيه“، أحد المعالم الرئيسية في موسم جدة 2024، عددا كبيرا من الزوار.

وتقدم منطقة “أكواريوم فقيه”، تجربة تعليمية، وترفيهية من خلال مجموعة متنوعة من العروض المائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ما هي منطقة “أكواريوم فقيه”؟

تم تصميم أحواض المنطقة، التي تحتوي على ما يقرب من 7 ملايين لتر من المياه، وفقًا لأعلى المعايير الهندسية ومتكاملة مع الشعاب المرجانية والنباتات البحرية وأشجار المانغروف.

ويضم الفريق الفني لأحواض المنطقة، أكثر من 25 خبيرًا في أنظمة دعم الحياة ومستشفى للأسماك للعلاج والتطعيم.

متحف مائي يضم 7 آلاف نوع من الحياة البحرية

وتوفر المنطقة، فرصة رائعة للتعرف على البيئة تحت الماء، حيث يعرض أكثر من 200 نوع من الكائنات البحرية.

كما تضم منطقة “أكواريوم فقيه”، ​​متحفًا مائيًا يضم حوالي 7000 نوع من الحياة البحرية، ومنطقة خزان في الهواء الطلق للتفاعل الوثيق مع الحياة البحرية، وأول مفرخ للأسماك في السعودية، ومركز علاج طبي شامل للحياة البحرية.

موسم جدة 2024

وانطلق موسم جدة 2024، في 27 يونيو تحت شعار “من جديد”، ليقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية، والترفيهية، والثقافية.

وتقام فعاليات موسم جدة 2024، في العديد من المناطق المخصصة، بما في ذلك سيتي ووك، الذي يقدم مزيجا متنوعا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية، والمسرحيات العربية، والحفلات الموسيقية، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية.