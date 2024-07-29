أكواخ عسير.. تجربة سياحية نادرة في السعودية

تعتبر أكواخ عسير، أو الكبائن في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وجهة شهيرة للزوار من أجل الاستمتاع بتجربة مثيرة، والتي تحاكي الكثير من التجارب العالمية.

وتوفر أكواخ عسير، ملاذا هادئا لأولئك الذين يسعون للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في المنطقة، والمناخ اللطيف على مدار العام.

أكواخ عسير تناسب مختلف الأذواق والميزانيات

وتلبي أكواخ عسير السعودية، مختلف الأذواق والميزانيات، مع خيارات تتراوح بين الكبائن الخشبية الساحرة، والهياكل الزجاجية الحديثة.

ويوفر كل نوع من الأكواخ في عسير، إطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية المحيطة، مما يسمح للزوار بالانغماس في جمال عسير، وهم في أماكن إقامتهم المريحة.

فرصة للهروب من ضغوط الحياة والتواصل مع الطبيعية

وقال المرشد السياحي سليمان المالكي لوكالة الأنباء السعودية، إن الكبائن توفر للزوار، والسياح فرصة للهروب من ضغوط الحياة اليومية، والتواصل مع الطبيعة.

وأضاف المالكي، أن السياح يمكنهم المشاركة في الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة، والشواء، والانغماس في الثقافة، والتقاليد المحلية لمنطقة عسير.

الأكواخ في عسير تثري تجربة الزائر وتنوع خياراته السياحية.https://t.co/0KdTNImdHp#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/SZ38ym5Pjn — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) July 28, 2024

وأكد، أنه علاوة على ذلك، يمكن للزوار أيضا الاستمتاع بوجبات لذيذة من الطهاة المحليين، مما يوفر استكشاف مبهجا لتراث الطهي في المنطقة.

الاستفادة من تجارب سياحية في عدة دول حول العالم

واستفادت منطقة عسير، من تجارب سياحية في عدة دول حول العالم، تجمع بين الطبيعة الخضراء، والنزل الريفية التي لا تؤثر على جمال المكان والمكونات البيئية.

وأسهمت الأمطار الغزيرة التي تهطل على مواقع مختلفة في منطقة عسير في جمع البعض بين الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وتوفير مكان ملائم للاحتماء من الأمطار.

وتتميز منطقة عسير السعودية، بوجود بيئة رائعة، وأجواء لطيفة، ومكان هادئ ريفي مميز، لذا كان من المهم استثمار ذلك ببناء أكواخ تضفي في تصميمها جمالا إلى جمال الطبيعة.