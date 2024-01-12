ما هي أقوى جوازات السفر لعام 2024؟

تقاسمت 6 دول المركز الأول، لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024، حيث يمكن لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وإسبانيا السفر إلى 194 دولة حول العالم من دون الحاجة لتأشيرة أو عبر تأشيرة عند الوصول، بحسب مؤشر شركة “هينلي آند بارتنرز” لاستشارات الهجرة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و11 عالميًا بـ183 دولة، تلتها قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، في حين جاءت سوريا في المرتبة الأخيرة، و103 عالميًا.

ترتيب أقوى جوازات السفر بحسب مؤشر هينلي:

المركز الأول 194 دولة:

إيطاليا

إسبانيا

فرنسا

ألمانيا

اليابان

سنغافورة

المركز الثاني 193 دولة:

كوريا الجنوبية

فنلندا

السويد

المركز الثالث 192 دولة:

النمسا

الدنمارك

إيرلندا

وقال كريستيان كايلين، رئيس شركة “هينلي آند بارتنرز” لاستشارات الهجرة، إنه على الرغم من أن الاتجاه العام على مر السنين كان نحو قدر أكبر من حرية السفر، إلا أن الفجوة بين الدول الموجودة على طرفي القائمة أصبحت أوسع من أي وقت مضى.

وأضاف أن “متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها بدون تأشيرة قد تضاعف تقريبا من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024”.

وتابع “ومع ذلك، مع دخولنا العام الجديد، أصبح مواطنو الدول ذات التصنيف الأعلى قادرون الآن على السفر أكثر إلى 166 وجهة بدون تأشيرة مقارنة بأفغانستان، التي تتذيل القائمة مع إمكانية الوصول إلى 28 وجهة فقط بدون تأشيرة”.

الإمارات في المركز الأول

في المقابل، تصدر جواز السفر الإماراتي مؤشر شركة “آرتون كابيتال“، حيث يمكن لحامليه الدخول إلى 180دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة أو يمكنهم الحصول عليها عند الوصول.

وتحتل المركز الثاني 5 دول أوروبية، وهي: ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا بـ178 دولة.

ترتيب أقوى جوازات السفر بحسب مؤشر آرتون كابيتال:

المركز الأول 180 دولة:

الإمارات

المركز الثاني 178 دولة:

إيطاليا

إسبانيا

فرنسا

هولندا

ألمانيا

المركز الثالث 177 دولة:

النمسا

لوكسمبورغ

فنلندا

السويد

سويسرا