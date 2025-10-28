أقلها 4500 ريال.. بدء توطين 44 مهنة محاسبية في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التجارة، في المملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40% على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية اعتباراً من يوم أمس الإثنين 2025/10/27.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة 6 آلاف ريال (1600 دولار) لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و4,500 ريال (1200 دولار) لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

ويأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والمواطنات بكافة القطاعات في مختلف مناطق المملكة.

44 مهنة محاسبية

شمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها (مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول)، ويتم القرار على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات وصولًا إلى نسبة 70%.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويعتبر هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويأتي هذا القرار استمراراً للجهود التي تهدف إلى رفع نسبة توطين المهن المحاسبية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي لتوطين المهن المحاسبية من خلال الضغط هنا.