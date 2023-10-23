قرى عربية ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2023

حلت قرى سياحية في كل من الأردن ومصر ولبنان ضمن قائمة أفضل القرى السياحية لعام 2023، التي كشفت عنها منظمة السياحة العالمية UNWTO.

وشملت القائمة الرسمية لأفضل القرى السياحية لعام 2023، قرية السلع في الأردن وكل من سيوة ودهشور في مصر و دوما في لبنان.

قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2023 حسب منظمة السياحة العالمية هي كما يلي:

السلع، الأردن

بارانكاس، تشيلي

بايي، اليابان

كاليتا تورتيل، تشيلي

كانتافيجا، إسبانيا

تشاكاس، بيرو

شافين دي هوانتر، بيرو

دهشور، مصر

دوردو، الهند

دونغبايك، جمهورية كوريا

دوما، لبنان

إيريسييرا، البرتغال

فيلانديا، كولومبيا

هاكوبا، اليابان

هيغيراس، المكسيك

هوانغلينغ، الصين

خالبا دي كانوفاس، المكسيك

كاندوفان، إيران

لا كارولينا، الأرجنتين

قرية ليفيس، إثيوبيا

ليريشي، إيطاليا

مانتيجاس، البرتغال

موركوت، سويسرا

موسان، جمهورية كوريا

أوكو ماتسوشيما، اليابان

أوميتلان دي خواريز، المكسيك

أونياتي، إسبانيا

أوردينو، أندورا

أوياكاشي، الإكوادور

بوكارتامبو، بيرو

بينجليبوران، إندونيسيا

بيسكو إلكوي، تشيلي

بوزوزو، بيرو

سان أورسان، سويسرا

ساتي، كازاخستان

شلادمينغ، النمسا

سيهوا, جمهورية كوريا

سينتوب، أوزبكستان

شيراكاوا، اليابان

سيغوينزا، إسبانيا

شيرينجي، تركيا

سيوة، مصر

سلوني، كرواتيا

سورتيلها، البرتغال

سانت أنطون ام ارلبرغ، النمسا

تان هوا، فيتنام

تاكيلي، بيرو

توكاج، المجر

فاليني، مولدوفا

فيلا دا مادالينا، البرتغال

شياجيانغ، الصين

زاباتوكا، كولومبيا

زاغانا، الصين

تشوجياوان، الصين

هذا التكريم يمنح القرى المميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، المناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية،.

وتم اختيار 54 قرية من حول العالم من أصل 260، وضمّ 20 قرية جديدة إلى البرنامج التطويري الخاص بالمنظمة، وأصبحت جميع القرى الـ 74 الآن جزءا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وقد تمّ الإعلان عن القرى المختارة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي عقدت هذا الأسبوع في سمرقند ، أوزبكستان.

وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية “أن السياحة يمكن أن تكون قوة مؤثرة للدفع نحو الشمولية وتمكين المجتمعات المحلية والتوزيع العادل للمنافع المكتسبة عبر المناطق ” وأكد كذلك ” أن المبادرة تعترف بالقرى التي سخّرت السياحة كمحفز لتحقيق التنمية والرفاهية.”

شبكة عالمية من المجتمعات المحلية

تم إطلاق مبادرة أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية في عام 2021، وهي جزء من برنامجها للسياحة من أجل التنمية الريفية. يعمل البرنامج على تعزيز التنمية والشمولية في المناطق الريفية، ومكافحة هجرة السكان من القرى، والتقدّم في مجال الابتكار وتكامل سلسلة القيم من خلال السياحة وتشجيع الممارسات المستدامة.

يتم تقييم القرى السياحية على أساس مجموعة من المعايير التي تغطّي تسعة مجالات أساسية:

1. الموارد الثقافية والطبيعية

2. الترويج للموارد الثقافية والحفاظ عليها

3. الاستدامة الاقتصادية

4. الاستدامة الاجتماعية

5. الاستدامة البيئية

6. التنمية السياحية ودمج سلسلة القيمة

7. الحوكمة وتحديد أولويات السياحة

8. البنية التحتية والاتصالات

9. الصحة والسلامة والأمن

وتتألف المبادرة من ثلاث ركائز:

أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية: تعترف بالوجهات السياحية الريفية المتميزة والتي تتمتّع بموارد ثقافية وطبيعية معترف بها ​ وتلتزم بالحفاظ على القيم المجتمعية، الابتكار والاستدامة عبر أبعداها الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

البرنامج التطويري التابع لأفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية : وهو يدعم القرى لتلبية معايير الاعتراف، ​ ويساعدها في تطوير المجالات التي تم تحديدها على أنها فجوات أثناء التقييم.

شبكة أفضل القرى السياحية: وهي مساحة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعرفة والفرص بين أعضائها، وهي مفتوحة لمساهمات الخبراء والشركاء من القطاعين العام والخاص المشاركين في الترويج للسياحة كمحرك للتنمية الريفية.

تتوسع الشبكة كل عام وتهدف إلى أن تصبح أكبر شبكة ريفية عالمية: مع الإعلان اليوم عن الأعضاء الجدد البالغ عددهم 74 عضوا ، أصبحت 190 قرية الآن جزءا من هذه الشبكة الفريدة.

أفضل القرى السياحية 2023

القرى التي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج التطويري هذا العام هي:

أسوكا، اليابان

بانيوس دي مونتيمايور، إسبانيا

بيليبانتي، إندونيسيا

سيوكانيشتي، رومانيا

سيفيتا دي بانيوريجيو، إيطاليا

إل سيسني، الإكوادور

إيزا، كولومبيا

كالي أوتشاجيز، تركيا

الكمالية, تركيا

كفار مساريك، إسرائيل

مادلا، الهند

أوناغة، المغرب

بيلا، إندونيسيا

بويرتو أوكتاي، تشيلي

سابيونيتا، إيطاليا

سانت كاترين, مصر

سارهوا، بيرو

تارو، إندونيسيا

فيلا دي فراديس، البرتغال

يانكي، بيرو

وسيتم الإعلان عن موعد تقديم الطلبات للدورة الرابعة في الأشهر الأولى من عام 2024، مما سيتيح للوجهات الريفية فرصة جديدة ​ للتألّق على المستوى السياحي العالمي.