أسكوت العالمية للفنادق تحتفل بموسم جدة بإطلاق خصومات في فنادقها الفاخرة

أعلنت أسكوت، الشركة الرائدة عالميًا في تشغيل الشقق الفندقية المزودة بالخدمات، بضيوف المملكة العربية السعودية للحصول على إقامة مريحة في فنادقها الفاخرة احتفالاً بموسم جدة 2022 النابض بالحياة. أصبح بإمكان عشاق الفن والثقافة والترفيه من زوار المدينة الاستفادة من خصم يصل إلى 20% عند حجز إقامتهم في أحد فنادق أسكوت الأربعة المشاركة الحصرية، بما في ذلك أسكوت التحلية جدة وأسكوت صاري جدة وسيتادينز السلامة جدة وسبيكترومز ريزيدنس جدة. سيتسنى للمقيمين في جدة وزوار المهرجان حجز إقامة عصرية في قلب المدينة في فندق سيتادينز السلامة جدة الذي يقع على بعد دقائق من سيرك دو سوليه الترفيهي الكندي الذي تستمر فعالياته حتى 28 مايو 2022. ويتميز فندق سبيكترومز ريزيدنس جدة بمساحات معيشة فاخرة، ويعد وجهة الإقامة المثالية للعائلات والمجموعات الأكبر من المسافرين. يمكن لهواة المغامرات الباحثين عن تجربة سفاري مبهجة تجربة جدة جنغل المتواصلة حتى 24 مايو 2022 بعد حجز إقامتهم في فندقي سيتادينز السلامة جدة وسبيكترومز ريزيدنس جدة اللذين يقعان على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من رحلات السفاري. سيتم تنظيم جدة آرت بروميناد الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في الفترة الممتدة ما بين 4 و30 يونيو على بعد حوالي 20 دقيقة من أسكوت صاري جدة، الفندق المفعم بالألفة المستوحى من التصاميم الباريسية. كذلك يمكن للضيوف من نزلاء الفندق الفاخر في المدينة، أسكوت التحلية جدة، استكشاف تراث الطهي ومنافذ البيع بالتجزئة الأنيقة التي تقع في المدينة. يمكن لزوار موسم جدة 2022 الاستفادة من خصم يصل إلى 20% عند استخدام الرمز الترويجي “السفر. العيش. الاستكشاف.” على الحجوزات التي يتم إجراؤها مباشرة عبر موقع أسكوت الإلكتروني: discoverasr.com/offers