موعد أول رحلات “أرويا كروز” بالبحر الأبيض المتوسط.. مغامرة من 7 ليال

أعلنت “أرويا كروز” (AROYA Cruises)، أول شركة عربية للرحلات البحرية السياحية في المملكة العربية السعودية، والتابعة لشركة “كروز السعودية” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أولى رحلاتها في البحر الأبيض المتوسط اعتبارًا من 21 يونيو 2025، في خطوة تمثل التوسع الإقليمي الأول للشركة خارج المياه السعودية.

ومن المرتقب أن تنطلق رحلات “أرويا كروز”، من ميناء “غلاطة بورت” في إسطنبول، الذي سيكون نقطة الانطلاق الرئيسية، متجهة إلى عدد من الوجهات السياحية البارزة في تركيا، واليونان، تشمل: بودروم، ومرمريس، وكاش، وكوشاداسي، وأثينا، وميكونوس، وكريت، ورودس، وإزمير، وفتحية.

مدة رحلة “أرويا كروز” في البحر الأبيض المتوسط

وستمتد الرحلات لسبع ليالٍ، تقدم خلالها الشركة السعودية، تجربة فريدة تمزج بين الفخامة، والضيافة العربية الأصيلة.

ويأتي هذا التوسع، بعد نجاح موسم “أرويا كروز” الأول في البحر الأحمر، والذي اختتم في ديسمبر الماضي، حيث حققت الشركة خلاله حضورًا لافتًا في صناعة الرحلات البحرية، من خلال تقديم تجارب تعكس الهوية الثقافية السعودية، وكرم الضيافة المحلي.

تجربة سياحية عربية بروح عالمية

وفي تعليقه على التوسّع الجديد، أعرب رئيس “أرويا كروز”، الدكتور يورغ رودولف، عن فخره بانطلاقة الشركة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسّد رؤية الشركة في تقديم تجربة سياحية عربية بروح عالمية، تواكب تطلعات المسافرين، وتُعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة البحرية الدولية.

كما رحّب الرئيس التنفيذي لميناء “غلاطة بورت”، إيلهان سيباهي، باختيار “AROYA Cruises” للميناء كمركز رئيسي لانطلاق رحلاتها، واصفًا التعاون بأنه إضافة نوعية لقطاع الرحلات البحرية في إسطنبول، ويعكس الثقة المتزايدة في البنية التحتية المتقدمة للمدينة.

ترسيخ مكانة السعودية كمحورٍ رائدٍ في السياحة البحرية

وهذه الخطوة، تُسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمحورٍ رائدٍ في السياحة البحرية الإقليمية والعالمية، من خلال تقديم تجارب مبتكرة تجمع بين التنوع الثقافي، والرفاهية، والضيافة الفريدة.

واشترت “كروز” السعودية، السفينة مقابل 350 مليون دولار تقريبا بداية عام 2023، والتي سبق استخدامها حيث تم إنتاجها قبل نحو 4 سنوات من شرائها.

وحتى عام 2035، تتضمن خطط “AROYA Cruises”، لبناء سفينتين بالكامل بأيدى، وصناعة سعودية، حيث تشتمل الخطة الأساسية للشركة وجود 3 سفن.