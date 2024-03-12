أداء فنادق دبي يواصل ارتفاعه خلال فبراير 2024

أظهرت بيانات صادرة عن شركة “كوستار” المتخصصة في تحليلات وبيانات أسواق العقارات وقطاع الفنادق حول العالم، أن معدلات إشغال فنادق إمارة دبي قد واصلت مسارها التصاعدي خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حيث بلغت 90.8%، بنمو 3.4% على أساس سنوي.

ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة في شباط/فبراير الماضي بنسبة 9.3% ليصل إلى 887.06 درهمًا، بينما ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.1% لتصل إلى 805.21 درهمًا.

وكانت أعلى مستويات الإشغال في الفترة ما بين 20 و22 شباط/فبراير، حيث بلغت 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي.

وظلت مستويات الإشغال اليومي في السوق أعلى من 80% طوال الشهر بأكمله.

وتعكس هذه النتائج الأداء الاستثنائي لقطاع الفنادق في دبي، حيث حافظت على أدائها القوي منذ بداية عام 2024، مع زيادة في معدلات الإشغال بأكثر من 3 نقاط مئوية مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من دخول أكثر من 3000 غرفة فندقية جديدة إلى السوق خلال العام الماضي، مما يؤكد قدرة القطاع على التكيف مع الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية في الإمارة.

وتُعد هذه الأرقام إيجابية للغاية وتؤكد على التزام القطاع الفندقي في دبي بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادي D33، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للسياحة والأعمال.

ويعزى هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

الزيادة في عدد الزوار الدوليين

استضافة فعاليات عالمية

تحسين البنية التحتية

وقد ساعد أداء سوق الفنادق العديد من الفعاليات بما في ذلك معرض جلفود (19-23 شباط/فبراير) ، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 (15-25 شباط/فبراير) ، وبطولة دبي للتنس 2024 (18 شباط/فبراير – 2 آذار/مارس) ، ومهرجان دبي أنتولد (15-18 شباط/فبراير).