“أجمل شتاء” 7 وجهات سياحية لن تجدها إلا في الإمارات

تحولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى الوجهة الأبرز التي تضم أكبر عدد من المعالم السياحية الفريدة من نوعها في العالم بعد أن حجزت موقعها في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

ومع اقتراب انطلاق النسخة الرابعة من حملة “أجمل شتاء في العالم” تبرز 7 معالم سياحية لن يجدها السائح الباحث عن الاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية إلا في دولة الإمارات.

فورمولا روسا

تقدم “فورمولا روسا” الأفعوانية الأسرع في العالم لعُشاق المغامرة تجربة بالغة الإثارة حيث يختبرون شعور التسارع إلى 100 كم/ ساعة في أقل من ثانيتين وحماس السرعة التي تصل إلى 240 كم/ساعة.

وتعد هذه اللعبة التي حطمت الأرقام القياسية واحدة من أفضل مناطق الألعاب الحماسية في المدينة الترفيهية التي تحمل علامة فيراري التجارية التي تقع في العاصمة أبوظبي.

ويبلغ ارتفاع أفعوانية “ فورمولا روسا” 52 متراً، وتعتمد قوة جاذبية قصوى تبلغ 4.8 في أثناء التشغيل، لهذا السبب يشعر الراكب بأعلى قوة تسارع في أثناء خوض التجربة عند القيادة لأعلى بسرعات عالية وهبوط حاد وعالي التسارع.

برواز دبي

يعد “برواز دبي” واحدا من أهم المعالم الثقافية والترفيهية على مستوى الدولة وصرحا بارزا يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد ليشكل جسرا يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر.

ويتميز “برواز دبي” بإطلالات بانورامية لكامل المدينة من على ارتفاع 150 مترا ويحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مرورا بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

وحصل برواز دبي على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة التميز من منتدى المنتزهات الترفيهية الرابع – 2018 و جائزة أفضل أداء للعام – قمة أسباير – 2018 و أكبر إطار في العالم – موسوعة غينيس العالمية – 2019.

وارنر براذرز أبوظبي

سطرت “عالم وارنر براذرز أبوظبي” فصلاً جديداً في تاريخ صناعة الترفيه منذ افتتاحها في جزيرة ياس يوليو 2018 ، وشكلت الوجهة الأمثل للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية توفرها في ست مناطق ترفيهية غامرة تضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة والفريدة من نوعها.

واستطاعت عالم وارنر براذرز أبوظبي التي تم تصنيفها كأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على الإطلاق ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن تحصد عشرات الجوائز والتكريمات من مؤسسات مرموقة بما في ذلك جوائز بارك وورلد العالمية للتميز وجوائز السفر العالمية وجوائز ثيم بارك إنسايدر ومجلة “تايم” وجوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي “مينالاك”.

وسجلت عالم وارنر براذرز أبوظبي أيضاً رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أحدهما لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان والثاني لأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على مستوى العالم.

برج خليفة

يعد برج خليفة في دبي معجزة معمارية معاصرة، فهو أطول مبنى في العالم بارتفاع أكثر من 828 متراً، كما يمتلك البرج أعلى منصة مراقبة خارجية في العالم.

ويوفر البرج إطلالة ساحرة على عدد من أشهر معالم دبي السياحية مثل نافورة دبي الراقصة ودبي مول وبوليفارد محمد بن راشد، وتحول برج إلى أشهر قبلة سياحية مهمة ومزاراً يومياً للسياح القادمين من خارج الدولة لزيارة شرفته الشهيرة أو للاستمتاع بأجمل اللوحات والألوان التي يعكسها البرج كل ليلة، التي تتبدل وتتغير مع تغير الأيام والمناسبات.

جبل جيس فلايت

سجّلت إمارة رأس الخيمة رقماً قياسياً مميزا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع إطلاقها واحدة من أهم وجهات جذب سياحة المغامرات “جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم”، الذي يعد إضافة كبيرة إلى قائمة مرافقها السياحية المتنوعة.

ويمتد مسار “جبل جيس فلايت” على طول 2.83 كيلومتر، بارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويمكن للناس التنقّل فيه بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة .

عين دبي

توفر عين دبي العجلة الترفيهية الأكبر في العالم أكثر من 19 تجربةً فريدة وقابلةً للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافةً إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وكل ذلك وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي والخليج العربي.

وتتضمن عجلة عين دبي مقصورات مكيفة وآمنة مقسمة إلى ثلاث فئات ، هي مقصورات المشاهدة ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء والمقصورات الخاصة، وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

ديب دايف دبي

في يوليو الماضي احتفلت “ديب دايف دبي”، وجهة تجارب الغوص الأكثر تفرداً في العالم، بمرور عامين على تأسيسها.

وتم تصميم “ديب دايف دبي” على شكل محارة عملاقة احتفاءً بمهنة الغوص لصيد اللؤلؤ، وتعد خيارا مثاليا للباحثين عن تجربة الغوص الحر وغوص سكوبا ضمن مستويات تتناسب مع قدراتهم.

ويبلغ عمق حوض “ديب دايف دبي” 60 مترا بسعة 14 مليون لتر من المياه العذبة؛ وبما يساوي حجم 6 مسابح أولمبية لينضم بذلك إلى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كما يحتوي “ديب دايف دبي” على بيئتين حيويتين تحت الماء مع غرفة جافة على عمق 6 و21 مترا، ومزود بـ 56 كاميرا تغطي جميع زواياه، إضافة إلى أنظمة متطورة للصوت والإضاءة التعبيرية.