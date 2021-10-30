200 مليون دولار تمويل جمعته منصة لخدمات التنقل المصغّر

وفي إطار عمليات موسَّعة لزيادة رأس المال والتسهيلات الائتمانية، تولّى قيادة الجولة التمويلية المستثمرون السابقون صندوق رؤية 2 التابع لسوفت بنك ومبادلة للاستثمارات المالية، إلى جانب مستثمرين جدد من بينهم إم آند جي للاستثمارات، أحد صناديق التمويل الأخضر، وماونتن بارتنرز، إحدى الشركات القابضة للاستثمارات العالمية المتنوعة. ويزوّد هذا التمويل شركة “تير” بالموارد الإضافية اللازمة لتحقيق مهمتها الرامية إلى “تغيير التنقّل إلى الأفضل” عبر توفير حلول التنقل الأكثر أماناً وكفاءةً واستدامة في السوق.

استطاعت شركة “تير”، منذ إطلاقها في عام 2018، أن ترسّخ مكانتها كشركة رائدة في السوق الأوروبي من خلال كفاءة رأس المال غير المسبوقة والتميّز التشغيلي. وقد نشرت الشركة الألمانية حتى اليوم 135,000 من السكوترات الكهربائية والدراجات الهجينة والدراجات الكهربائية عبر 150 مدينة في 16 دولة. وتعتزم شركة “تير” TIER استخدام التمويل في تنفيذ عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، مع توسيع رقعة تغطيتها الدولية في أسواق النمو الإستراتيجي. وسوف تستثمر شركة “تير” أيضاً في توسيع نطاق أسطولها متعدد الخيارات في أوروبا والشرق الأوسط، ومواصلة نشر شبكة “تير” للطاقة المبتكرة، وهي شبكة من محطات شحن البطاريات التي تستضيفها الشركات المحلية.

بهذه المناسبة، قال عامر علايلي، مدير شركة مبادلة للاستثمارات المالية، أوروبا: “يمتلك لورانس وماتياس وأليكس شغفاً جماً تجاه التغيير، وهو ما ينعكس بصورة جليّة على كافة قطاعات الشركة، بدءاً من فرعها في دبي وانتهاءً بمقرها الرئيسي في برلين. استطاعت “تير” أن تعزز من مكانتها كشركة رائدة في قطاع التنقل المصغّر في أوروبا بسرعة ملحوظة، علاوة على التزامها بالاستدامة، الأمر الذي يميّزها عن منافسيها في هذا المجال. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة شركة “تير”، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع لورانس وفريقه خلال السنوات المقبلة”.

من جانبه، قال نيرانجان سيرديشباندي، مدير فريق تحفيز الاستثمار، شركة إم آند جي: “لقد حققت شركة “تير” نمواً قوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث وسّعت نطاق عروض منتجاتها متعددة الخيارات، وأبرمت شراكات حيوية مع مختلف الصناعات وفازت بكبرى المناقصات. نحن سعداء للغاية بالدور الريادي المؤثر لشركة “تير” في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانتها لتصبح أفضل شركة للتنقل المصغّر في أوروبا، وتسريع وتيرة نجاحها في هذه الصناعة التنافسية”.

وقال أليكس جاير، المدير المالي لدى شركة “تير”: “ستساعدنا ثقة وقناعة مستثمرينا الجدد والحاليين في تسريع خطط النمو التي تتبناها شركة “تير” فضلاً عن تعزيز ريادتها في السوق الأوروبي. يمنحنا هذا التمويل الجديد مزيداً من القوة لتوسيع رقعة تواجدنا السوقي متعدد الخيارات على مستوى العالم، ومواصلة الاستثمارات والاستحواذات الإستراتيجية. سنعمل على تلبية احتياجات النفقات الرأسمالية للمركبات من خلال التسهيلات الائتمانية. يتمثل هدفنا في أن تصبح شركة “تير” قوة مؤثرة في قطاع التنقّل المصغّر الأوروبي، وترسيخ مكانتنا الحالية باعتبارنا اللاعب الأساسي في سوق السكوترات الكهربائية التشاركية”.

بدوره، قال لورانس لوشنر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “تير”: “يزوّد هذا التمويل شركة “تير” بالموارد الإضافية اللازمة لتحقيق مهمتنا الرامية إلى تغيير التنقل إلى الأفضل. سجّلنا أكثر من 80 مليون رحلة حلّت محل أكثر من 13 مليون رحلة بالسيارة في وقت قصير للغاية، ما يدل بوضوح على رغبة المدن في مختلف أنحاء العالم في إيجاد حلول تجعل شبكات النقل الخاصة بها أكثر أمانًا، والمضي قدماً نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات”.

تأتي الجولة التمويلية وسط عام بالغ الأهمية لشركة “تير”، حيث أطلقت الشركة خدماتها مؤخراً في الدولة رقم 16، ووسّعت أيضاً رقعة تواجدها في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط عبر مدن جديدة مثل المنامة (البحرين)، الدوحة (قطر) ولندن بعد فوزها بمناقصة تشغيل أول مخطط سكوتر إلكتروني في العاصمة. وبفضل إطلاق الدراجات الإلكترونية في كثير من الدول الأوروبية، تعمل شركة “تير” على توسيع نطاق مجموعة منتجاتها متعددة الخيارات لتصبح أول مزوّد أوروبي للتنقّل المصغّر يمنح المستخدمين ثلاثة أنواع مختلفة من المركبات في تطبيق واحد.

تتمتع شركة “تير” بتقييم قيمته ملياري دولار، وقد جمعت الشركة حتى الآن إجمالي 660 مليون دولار عبر تمويل الأصول والتسهيلات الائتمانية.