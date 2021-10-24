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السعودية تتظافر مع الخطوط الملاحية العالمية لدعم قطاع النقل البحري

عقدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، لقاءً مع الخطوط الملاحية برئاسة رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، وبمشاركة 15 شركة من الخطوط الملاحية محلياً وعالمياً، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية المستمرة، بما يحقق مستهدفات قطاع النقل البحري المتوائمة مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تتظافر مع الخطوط الملاحية العالمية لدعم قطاع النقل البحري
السعودية تتظافر مع الخطوط الملاحية العالمية لدعم قطاع النقل البحري

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للموانئ نحو تنمية قطاع النقل البحري، وذلك ضمن مبادراتها الساعية إلى الارتقاء بمكانة المملكة عالمياً وتطوير خدماتها في مجال النقل البحري، بما يدعم منظومة عمليات الاستيراد والتصدير والبيئة الاقتصادية والتجارية بالمملكة.

وتهدف اللقاءات إلى العمل من أجل تطوير وتحسين العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتعزيز تجربة العميل بالموانئ، من خلال زيادة التواصل ودعم شركاء الأعمال، إلى جانب إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة في هذا القطاع الحيوي.

كما تهدف إلى مناقشة آخر مستجدات قطاع النقل البحري وتأثيره على الموانئ السعودية، وبحث فرص التطوير لخدمات الموانئ، والعمل على خطط إستراتيجية لنمو الكميات في الموانئ السعودية، فضلاً عن الإسهام في تسويق خدمات الموانئ.

وتضم هذه اللقاءات كلاً من؛ شركة البحري، وشركة كروز السعودية، وشركة هاباغ لويد، وشركة ميرسك (Maersk)، وشركة سي إم ايه – سي جي أم، وشركة إيفرجرين البحرية، وشركة OCEAN NETWROK EXPRESS، وشركة كوسكو للشحن، وشركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز لوجيستكس، وشركة يانغ مينغ، وشركة هيونداي (HMM)، وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، وأورينت أوفرسيز لخطوط الحاويات (OOCL)، وشركة وان هاي لاينز، وشركة NYK للشحن البحري.

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