الطيران العماني تسعى للانضمام إلى تحالف وان وورلد

وقالت الطيران العماني إنها تواصلت مع الخطوط الجوية القطرية، التي يتولى رئيسها التنفيذي أكبر الباكر حاليا رئاسة التحالف، للحصول على إرشادات في إعداد طلب الانضمام للتحالف سويا.

وقالت الشركة في بيان أُرسل إلى رويترز بالبريد الإلكتروني إنه مع انتعاش قطاع الطيران من جائحة كوفيد-19، ستزداد أهمية تحالفات الطيران عن أي وقت مضى. وأضافت أن ذلك سيوفر لها تواصلا عالميا ممتازا وتجربة سفر سلسة والمزيد من العروض القيمة لعملائها.

وعندما تواصلت رويترز معه أحال المتحدث باسم الخطوط الجوية القطرية الطلب إلى تحالف وان وورلد الذي لم يرد على الفور على طلبات للتعقيب.

ويضم التحالف حاليا 14 شركة طيران بينها كانتاس (الخطوط الجوية الأسترالية) وأمريكان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية.

وتملك الخطوط الجوية القطرية حصصا مباشرة وغير مباشرة في ثلاث شركات أعضاء بتحالف وان وورلد منها الخطوط الجوية البريطانية وكاثي باسيفيك.

وتسير الطيران العماني رحلات إلى 34 وجهة، تقول إنها ستزيد إلى 44 في العام المقبل. ولدى الشركة 47 طائرة في أسطولها منها 32 طائرة قيد التشغيل.