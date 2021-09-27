مجموعة رويال جت توسع عملياتها في الإمارات

وإضافة إلى قواعد العمليات الحالية في مطار أبوظبي الدولي ومطار البطين الدولي (مطار مدينة أبوظبي)، وفرت رويال جت الآن طائرات من أسطولها الرائد في هذا المجال في مطار آل مكتوم الدولي في دبي. حيث سيتمكن الآن لرجال الأعمال والسائحين استئجار هذه الطائرات، ومنها بوينغ بيزنس جت المخصصة لرجال الأعمال وطائرات بومباردييه غلوبال ٥٠٠٠، من وإلى دبي. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على الطيران الخاص في الإمارة واقتراب موعد افتتاح معرض إكسبو ٢٠٢٠.

قال روب ديكاستري ، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: “رغم استمرار تفشي هذه الجائحة ،استطاعت دبي زيادة حركة الطائرات الخاصة من وإلى هذه المدينة الرائعة ، لتواكب موجة التطور الذي لوحظت في الولايات المتحدة فقط وربما أوروبا. وباعتبارها واحدة من الوجهات العالمية الرائدة لكل من السياحة والأعمال على حد سواء، تواصل دبي سعيها نحو الازدهار وترحب بضيوفها من مختلف بقاع الأرض”.

ومع اقتراب افتتاح معرض إكسبو 2020 ، سترتفع حركة المرور من وإلى دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير وسيزداد الطلب على رحلات الطيران بشكل كبير في مختلف قطاعاته، بما فيها قطاع الطيران الخاص. وباعتبار رويال جت شركة إماراتية، فقد اتخذت هذه الخطوة غير المسبوقة سعيًا لدعم هذا الحدث المذهل ولتوفير خيارات متميزة لضيوفنا من أبرز الشخصيات الهامة ولحث مجموعات أكبر على الحضور.

تشغّل رويال جيت أكبر أسطول في العالم من طائرات بوينغ بيزنس جت، بتصميم للمقاعد يتراوح من مقصورة تتسع لتسعة عشر (١٩) مقعدًا مع جناح رئيسي ودش، إلى مقصورة ضخمة تضم 52 مقعدًا، بالإضافة إلى خيارات متنوعة بينهما. لقد اعتادت الشركة على الترحيب برؤساء الدول والسفراء والوزراء وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من أكبر الشخصيات المرموقة على مستوى العالم على متنها، بل وأيضًا الوفود الحكومية الكبيرة والفرق الرياضية والمجموعات العائلية الكبيرة. كما تشغّل الشركة أيضًا للمجموعات الأصغر طائرات بومباردييه غلوبال 5000 التي تتسع لـ 12 مقعدًا.

وأضاف ديكاستري: “إن هذا هو الوقت المثالي لشركة رويال جت لتقديم طائراتها وخدماتها الرائدة في مجال الطيران إلى دبي”. “نحن على أتم استعداد لدعم الجهود التي تبذلها حكومتنا لإنجاح هذا المعرض، وتسخير خبراتنا وقدراتنا في مطار آل مكتوم الدولي الذي يقع بالقرب من أرض معرض إكسبو 2020. سينصب تركيزنا على جلب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة بأكثر الطرق أمانًا ومتعة”.