العربية للطيران تستأنف رحلاتها بين الشارقة والسعودية

وتنطلق الرحلات اليومية على متن طائرات ايرباص إي 320 قرابة الحادية عشر صباحا من مطار الشارقة إلى الدمام، وقرابة الثالثة بعد الظهر إلى العاصمة السعودية.

وتقول الشركة إنه يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم المباشرة إلى السعودية عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء أو وكلاء السفر. وعلى جميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية تحميل التطبيق “توكلنا” قبل موعد السفر وتحديث حالة التطعيم الخاصة بهم. كما وتنصح العربية للطيران جميع المسافرين بتفقد الموقع الرسمي للشركة قبل السفر.

وتشير صفحة حجز التذاكر لدى الشركة إن المسافرين المتاح لهم السفر إلى السعودية هم المقيمون في المملكة والمسافرين الذين تلقوا لقاح كورونا ممن يحملون تأشيرة سياحية عدا الأطفال، والمسافرين الذين لديهم تأشيرة سياحية والذين تلقوا لقاح كورونا عدا الأطفال.

وعلاوة على ذلك، توفر “العربية للطيران” تغطية عالمية مجانية ضد فيروس “كوفيد-19” لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.