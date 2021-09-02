الخطوط السعودية تعرض رؤيتها وخططها الاستراتيجية

وتم استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية وأبرز مرتكزات الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً ، وتُعد امتداداً لبرنامج التحول 2020 الذي حققت مبادراته العديد من المكتسبات تمثلت في تقديم خدمات ومنتجات جديدة وأسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية.

وأكد معالي مدير عام المؤسسة المهندس إبراهيم العُمر ، أن أولويات المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة ، إلى جانب قطاعي الحج والعمرة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية تقود حالياً عودة تدريجية للعمليات بشكل آمن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن المؤسسة ستعتمد وبشكل جوهري على التحول الرقمي في جميع عملياتها التشغيلية ، ليس فقط من خلال تطوير وتحسين إجراءات العمل الحالية ، بل عن طريق أيضاً الابتكار والإبداع في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية، التي تمكن النمو المستمر لقطاعي النقل التجاري والشحن عبر الخطوط السعودية وشركاتها التابعة.

وأبان أن الخطوط السعودية ستواصل دعم وتنمية أسطولها ، حيث من المتوقع -بمشيئة الله- استلام (38) طائرة جديدة بحلول عام 2026م ، مضيفاً أن المقر الرئيسي وعملياته سيواصلان العمل من مركزه الرئيسي بمدينة جدة ، إلى جانب المحطات الرئيسية الأخرى في كلٍ من الرياض والدمام والمدينة المنورة.

وأشاد معاليه بالنجاحات التي حققها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ افتتاحه أخيراً وبدء العمليات بالصالة 1 ، مؤكداً أن هذه الصالة تشكل ركيزة أساسية وعامل تمكينٍ لنمو الخطوط السعودية من حيث حجم الأسطول وعدد الضيوف ، كما أنها تلعب دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية ، خاصة وأن المملكة تستهدف بحلول عام 2030م ، نقل أكثر من (300) مليون مسافر سنوياً بمطاراتها كافة.

كما أثنى على الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية خلال مسيرتها التي تجاوزت (75) عاما ، التي كان من أبرزها حصولها مؤخراً على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من APEX، وتصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING، وذلك تقديراً لتطبيق التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19).