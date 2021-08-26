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الخطوط السعودية ترفع سعتها المقعدية على رحلاتها الداخلية 52 %

قررت الخطوط السعودية رفع السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم ، بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية (52%).

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الخطوط السعودية ترفع سعتها المقعدية على رحلاتها الداخلية 52 %
كانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد

وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات “السعودية” الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد ، وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية ما يزيد على (372) ألف مقعد، كما يتم عبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.

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