السعوديون المغادرون إلى وجهات محظورة يواجهون منعا من السفر لثلاث سنوات

أعلنت وزارة الداخلية في تغريدة أن “كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات”.

وأوضحت الوزارة أنه “في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة”.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن وزارة الداخلية تأكيدها “لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها”.

مصدر مسؤول: كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات. pic.twitter.com/ZDLdATec7u — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 27, 2021

وبحسب “الخطوط الجوية العربية السعودية”، شركة الطيران الوطنية، يحظر على المواطنين السفر إلى 16 بلدا بينها الإمارات العربية المتحدة.

وفي آخر تحديث للوجهات المحظورة صدر هذا الشهر، أعلنت الرياض أنها علّقت الرحلات إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام للوقاية من متحوّرة لفيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما سمحت المملكة لمواطنيها المحصّنين بالكامل بالسفر إلى الخارج، بعد رفع حظر على الرحلات الخارجية استمر عاما ونيّفا.

وتعد الإمارات وخصوصا دبي وجهة سياحية محبّبة للسعوديين.

وأعلنت وزارة الداخلية حينها أن القرار اتخذ “في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس”، لكنها لم تحدد إن كانت متحورة دلتا التي رصدت أولا في الهند ودفعت عدة دول لفرض قيود صحية جديدة.

وكانت الإمارات قد أعلنت في حزيران/يونيو تسجيل إصابات بمتحورات دلتا وبيتا وألفا وقررت تعليق الرحلات مع الهند، وذلك بعدما خففت القيود على السفر لجذب السياح.

من جهتها فرضت السعودية قيودا على الحجاج في إطار جهودها لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجّلت المملكة رسميا أكثر من 520 ألف إصابة بكوفيد-19، من بينها 8189 وفاة.