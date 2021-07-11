السعودية: طيران “أديل” يوسع خط رحلاته المحلية

وكشف “طيران أديل” أنه سيضيف لشبكة رحلاتها 14 رحلة جديدة ما بين يومية وأسبوعية، وسيقوم في الأول من أغسطس المقبل بتشغيل 6 رحلات اسبوعياً في الاتجاهين ما بين الدمام وبيشة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة بين الدمام والباحة سيتم أطلاقها في اليوم التالي، 2 أغسطس وستكون بواقع 4 رحلات يومياً في الاتجاهين.

كما سيتم ابتداء من الأول من أغسطس استئناف وعودة الرحلات ما بين الدمام والطائف وذلك بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين مع إضافة رحلتين أخريين تربطان الدمام بأبها ليصبح مجموع الرحلات ما بينها 4 رحلات في الاتجاهين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم أن “أديل” أولت اهتماماً كبيراً لخدمة جميع مناطق المملكة والإسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية، مفيدًا أن “أديل” شهدت توسعاً في عملياتها التشغيلية مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وعمدت على ربط المطار مع 8 مطارات داخلية، بهدف مواكبةً المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق النقل الجوي بالمملكة.

وأفاد أن “أديل” ستسير اعتباراً من 2 أغسطس ما يقارب 82 رحلة يومياً تربط من خلالها جميع الجهات الأربعة على خريطة المملكة برحلات جوية منتظمة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة من وإلى الدمام ستوفر خيارات أوسع للمسافرين المغادرين من المنطقة الشرقية وجميع مدنها ومحافظاتها.