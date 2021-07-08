سلطات ميناء جبل علي تتخذ إجراءات ضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية

وقالت سلطات الميناء في تغريدة عبر تويتر إن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

وكانت فرق الدفاع المدني في ⁧‫دبي‬⁩ قد أعلنت مساء أمس أنها تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن ⁧‫سفينة‬⁩ بميناء جبل علي، وأنه لا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.