عطل كمبيوتر يوقف أسطول شركة طيران أميركية

أفادت تقارير صحفية أن أسطول شركة طيران أمريكية توقف بالكامل بسبب عطل كمبيوتر مما أوقع مئات المسافرين عالقين في المطارات الأمريكية وغيرها من الدول.

ونقلت سي إن بي سي أن شركة ساوث ويست تواجه أعطالا تقنية تسببت بإيقاف رحلاتها، مساء الاثنين، عبر الولايات المتحدة.

ولكن تحديث التقرير أمس أكد إلغاء شركة ساوث ويست إيرلاينز 500 رحلة ، أي 15٪ من جدولها ، الثلاثاء ، حيث كانت تعاني من مشاكل في الاتصال ، بعد يوم من مشكلة فنية مع مورد بيانات الطقس أخرت مئات الرحلات. وعادت المشاكل بالظهور مساء الثلاثاء مما دفع بالشركة لإيقاف أسطولها بالكامل.

شركة الطيران التي يقع مقرها في مدينة دالاس في ولاية تكساس، أعلنت على تويتر أنه بصدد اصلاح مشاكل الكمبيوتر التي ضربت نظام الحجوزات لديها وأنها تعمل على حلها.

ونشر العديد من المسافرين العالقين شكاوى عبر الشبكات الاجتماعية وأن الشركة ترفض تأمين غرف فندقية لمن فاتتهم الرحلة وعلقوا في المطارات بزعم أن المشكلة خارجة عن ارادة الشركة وأنها لا تتحمل مسؤولية التأخير ولا إلغاء الرحلات.

We are in the process of resuming normal operations after a system issue this afternoon that created flight disruptions throughout our network. We know many Customers still require assistance and are working to address those concerns as quickly as possible. (1/2)

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) June 15, 2021