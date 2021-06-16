محرر في الموقع by محرر في الموقع

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عطل كمبيوتر يوقف أسطول شركة طيران أميركية

بعد يومين من الأعطال وإلغاء 500 الرحلات أوقفت شركة ساوث ويست كامل اسطولها بعد تأخر 1600 رحلة أمس

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عطل كمبيوتر يوقف أسطول شركة طيران أميركية

أفادت تقارير صحفية أن أسطول شركة طيران أمريكية توقف بالكامل بسبب عطل كمبيوتر مما أوقع مئات المسافرين عالقين في المطارات الأمريكية وغيرها من الدول.

ونقلت سي إن بي سي أن شركة ساوث ويست تواجه أعطالا تقنية تسببت بإيقاف رحلاتها، مساء الاثنين، عبر الولايات المتحدة.

ولكن تحديث التقرير أمس أكد إلغاء شركة ساوث ويست إيرلاينز 500 رحلة ، أي 15٪ من جدولها ، الثلاثاء ، حيث كانت تعاني من مشاكل في الاتصال ، بعد يوم من مشكلة فنية مع مورد بيانات الطقس أخرت مئات الرحلات. وعادت المشاكل بالظهور مساء الثلاثاء مما دفع بالشركة لإيقاف أسطولها بالكامل.

شركة الطيران التي يقع مقرها في مدينة دالاس في ولاية تكساس، أعلنت على تويتر أنه بصدد اصلاح مشاكل الكمبيوتر التي ضربت نظام الحجوزات لديها وأنها تعمل  على حلها.

ونشر العديد من المسافرين العالقين شكاوى عبر الشبكات الاجتماعية وأن الشركة ترفض تأمين غرف فندقية لمن  فاتتهم الرحلة وعلقوا في المطارات بزعم أن المشكلة خارجة عن ارادة الشركة وأنها لا تتحمل مسؤولية التأخير ولا إلغاء الرحلات.

 

وذكرت هيئة الطيران الفدرالية على حسابها في تويتر أن شركة شركة ساوث ويست أوقفت أسطولها وهي بصدد حل مشكلة نظام الحجوزات لديها.

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