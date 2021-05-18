طيران الإمارات تنظر في ترشيح مسؤولين لخلافة تيم كلارك رئيس الشركة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الاستعداد لإعلان من يلخف تيم كلارك.

ولفت سموه في تصريحات للصحفيين على هامش معرض سوق السفر العربي، إلى كفاءات داخلية مرشحة لخلافة كلارك.

ونقلت «بلومبيرغ» عن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس شركة «فلاي دبي» قوله، رداً على سؤال: «إن الشركة منفتحة على ترقية عادل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات أو غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي» لشغل المنصب، إلا أن سموه ألمح كذلك إلى أنهما ليسا الوحيدين المرشحين، قائلاً إن هناك «مرشحين جيدين جداً في الناقلة الإماراتية»، وعندما سُئل عمن كان يقصد، أجاب سموه: «ستعرفون عندما يحين الوقت المناسب».

وكان من المقرر أن يتقاعد كلارك، 71 عاماً، في يونيو 2020، لكنه بقي للمساعدة على إدارة طيران الإمارات خلال جائحة فيروس «كورونا».