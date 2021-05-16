الاتحاد للطيران توزّع 10,000 جائزة ، بين إقامة فندقية وتذاكر خلال معرض سوق السفر العربي

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توزيع 10 آلاف جائزة هذا الأسبوع خلال معرض سوق السفر العربي الذي يقام في دولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتوزيع 50 ألف جائزة وهدية خلال العام احتفالاً بالعيد الخمسين للدولة.

وسيدخل كل من يسجّل اسمه في حملة “UAE50” التي أطلقتها الاتحاد للطيران، تلقائياً في السحب. وتعتبر عملية التسجيل سهلة عبر صفحة etihad.com/UAE50 أو عبر منصة الاتحاد للطيران في معرض سوق السفر العربي.

في هذه المناسبة، أعلنت فاطمة المهيري، رئيسة قسم المبيعات في دولة الامارات لدى الاتحاد للطيران، بالقول: “تشارك الاتحاد للطيران في معرض سوق السفر العربي لهذا العام، حيث يعتبر هذا الحدث مؤشراً مهماً على قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات بأمان. في هذه المناسبة واحتفالاُ باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يسرّنا توزيع عدد هائل من الجوائز هذا الأسبوع وأنا أشجع الجميع على المشاركة في حملة UAE50.”

تتضمن الجوائز تذاكر سفر على درجة الأعمال، وما يصل إلى 50 ألف ميل من أميال برنامج ضيف الاتحاد لكل فائز وقسائم سفر مختلفة. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على صفحة etihad.com وعلى شاشات عملاقة عند منصة الاتحاد في معرض سوق السفر العربي. كما سيتم التواصل مع الفائزين عبر البريد الالكتروني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما سيحصل زوار المعرض الذين يشاركون في لعبة “احزر واربح” مع الاتحاد للعطلات خلال المعرض على فرصة الفوز بإقامة فندقية لليلة واحدة في فندق حائز على تقييم 5-نجوم في أبوظبي. وتتضمن لائحة الفنادق فندق قصر الإمارات، وهيلتون أبوظبي-جزيرة ياس، ريتز كارلتون- أبوظبي، فندق جميرا في جزيرة السعديات وغيرها.

يمكن المشاركة مجاناً في الحملة من خلال تسجيل الاسم والبريد الالكتروني. وطيلة فترة عام اليوبيل الذهبي، ستطلق الاتحاد للطيران مجموعة من النشاطات والمبادرات، من تسليط الضوء على إرث الوطن، إلى خلق أعمال فنية تخلد ذكرى المناسبة مع فنانين مختلفين.